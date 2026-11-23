La combinación de un frente estacionario y aire muy húmedo sobre el norte argentino favorecerá el desarrollo de tormentas intensas durante el comienzo de la semana. Las principales zonas afectadas serán Misiones, Formosa y el este de Salta, donde la abundante humedad también contribuirá a un ambiente sofocante, con sensaciones térmicas que podrían superar los 40°C en algunos sectores.

En paralelo, Buenos Aires y el conurbano se encaminan hacia un cierre de noviembre con temperaturas veraniegas, que podrían alcanzar los 34°C hacia el próximo fin de semana. El panorama será diferente al del norte: predominarán los días estables y las posibilidades de lluvia serán escasas. En la Patagonia, en tanto, el fenómeno más destacado será el viento, con ráfagas que podrían rondar los 100 km/h.

Pronostico del tiempo

Dónde impactará el frente estacionario y cuándo serán más intensas las tormentas

Según Meteored, el norte del país comienza la semana con un frente estacionario y aire muy húmedo a lo largo de la frontera con Paraguay. Ese contenido de humedad favorecerá tanto las elevadas sensaciones térmicas como la formación de tormentas cerca de la zona frontal.

En el norte de Misiones pueden desarrollarse fenómenos localmente intensos desde este lunes. El área de mayor atención comprende Montecarlo, Eldorado, las Cataratas del Iguazú y Bernardo de Irigoyen.

El período de mayor actividad se espera entre el martes y el miércoles, con tormentas capaces de producir ráfagas muy fuertes y acumulados superiores a los 100 milímetros en pocas horas en puntos aislados. Después del miércoles, las precipitaciones podrían continuar durante buena parte de la semana en el norte misionero.

En Formosa, las tormentas intensas también podrían presentarse entre el lunes y el miércoles. Luego, el desplazamiento del frente algo más al norte favorecerá una mejoría. En el este de Salta, donde se concentra la mayor probabilidad de tormentas intensas del NOA, los puntos de rocío elevados mantendrán un ambiente muy húmedo.

Tanto en esa zona salteña como en Formosa, la sensación térmica podría superar los 40°C, una situación que también se prevé en territorio paraguayo.

La última semana de noviembre se perfila lluviosa en el extremo norte argentino 🌧️ pero seca en la región central 🌤️. Habrá grandes contrastes térmicos 🌡️.



✍️ Informe especial de @leodebenedictis. https://t.co/6ZOS6HCCOm pic.twitter.com/ucvGEhyYqc — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 22, 2026

Cómo comenzará la semana en el AMBA y cuándo llegará el alivio

El lunes feriado tendrá en el AMBA un ambiente seco, templado a cálido, con aumento de nubosidad y viento del oeste. Las mínimas se ubicarán entre 15°C y 18°C, y las máximas entre 28°C y 30°C.

El viento alcanzará velocidades de 10 a 20 km/h, con ráfagas cercanas o superiores a los 30 km/h. La humedad relativa disminuirá durante las horas de mayor calentamiento y podría quedar por debajo del 30%, lo que favorecerá una tarde cálida sin excesivo bochorno.

El martes 24 será la jornada con mayor inestabilidad de la semana laboral corta. Se esperan mínimas de 17°C a 19°C y máximas de 28°C a 30°C, con una probabilidad inferior al 40% de precipitaciones débiles, breves y aisladas.

La señal de lluvia aparece más definida durante la mañana en el sur y oeste del conurbano, y cerca del mediodía en CABA y el norte del Gran Buenos Aires. También se intensificará el viento del sudoeste, con ráfagas de hasta 50 km/h, que favorecerá el ingreso de aire más seco.

El miércoles 25 predominará el cielo despejado, con mínimas de 12°C a 14°C y máximas de 26°C a 29°C. El jueves 26 será la jornada más templada: se prevén entre 11°C y 14°C por la mañana y entre 24°C y 27°C por la tarde, con valores más bajos cerca del Río de la Plata por el efecto de la brisa.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

Lunes feriado con alertas por vientos 🌬️ en la Patagonia central, y por tormentas ⛈️ en Córdoba, San Luis, y partes de Menoza y La Rioja.



¿Cómo se presentará esta semana? 👇https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/FXlYmrOCK7 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 23, 2026

Cuándo llegarán los 34°C a Buenos Aires

El viernes 27 comenzará una nueva etapa de calentamiento, asociada al establecimiento de vientos del norte y noreste. Con cielo mayormente despejado, CABA podría alcanzar entre 29°C y 30°C, mientras que sectores del conurbano registrarían 31°C a 34°C.

El sábado 28 se perfila como una de las jornadas más calurosas del período. Las máximas rondarían los 31°C en la ciudad de Buenos Aires y podrían alcanzar los 33°C o 34°C en el sur y oeste del Gran Buenos Aires.

Para el domingo 29, la tendencia mantiene un ambiente muy caluroso, con registros nuevamente cercanos a los 34°C en sectores del conurbano. Incluso, para el lunes 30, las máximas del GBA podrían superar los 35°C.