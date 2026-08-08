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Se avecina un “potente anticiclón” que traerá 96 horas de ráfagas de hasta 75 km/h y un fuerte “desplome térmico”: las zonas afectadas

El ingreso de un frente con temperaturas provenientes de la Patagonia impactará sobre Buenos Aires; el pronóstico del tiempo para el fin de semana

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Se espera un fin de semana con bajas temperaturas, debido al ingreso de un frente frío
Se espera un fin de semana con bajas temperaturas, debido al ingreso de un frente frío

El mes de agosto comenzó en la Argentina con condiciones mucho más dinámicas y cambiantes que se extenderán, con algunas variaciones, hasta octubre. En ese marco y en medio del avance del fenómeno de El Niño, este fin de semana registrará ráfagas de hasta 75km/h y un cambio brusco en la temperatura, tras varios días caracterizado por fuertes tormentas.

Según el sitio especializado Meteored, el viernes soleado dio inicio al ingreso de un nuevo sistema frontal, desde el océano Pacífico hacia la Patagonia. Este fenomeno, caracterizado por la baja presión, dará lugar al ingreso del aire frío en gran parte del territorio argentino.

Pronostico del tiempo
Pronostico del tiempo

Las zonas afectadas

Durante la jornada del sábado, se presentará el segundo centro de baja presión que impactará sobre el sur de Chile y se desplazará hacia la Patagonia provocando nevadas en algunas zonas de cordillera en las provincias de Río Negro y Chubut, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h.

El domingo será el día en que más se notará el cambio, debido al establecimiento de un potente anticiclón sobre el Pacífico, con una presión central que favorecerá el ingreso de una masa de aire frío sobre la Patagonia y que con el correr del tiempo se llegará al centro del país.

Se espera un desplome térmico durante el fin de semana
Se espera un desplome térmico durante el fin de semana

Pronóstico del tiempo para los próximos días en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 8 de agosto se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas que rondarán los 7°C y 13°C. El domingo 9 presentará una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado. Para el fin de semana, no se esperan precipitaciones.

Para el comienzo de la semana, se espera un comienzo de semana con tiempo estable y sin lluvias, aunque continuaran temperaturas frescas. A partir del lunes 10 de agosto, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre 3°C y 12°C.

Para el martes se prevén valores de 5°C a 12°C, mientras que el miércoles la mínima será de 6°C y la máxima de 12°C y durante el jueves las temperaturas estarán entre 7°C y 13°C. Cabe destacar que no se pronostican lluvias en la Ciudad de Buenos Aires.

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