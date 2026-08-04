Se viene un “Súper Niño” que traerá 72 horas de tormentas fuertes, ráfagas, actividad eléctrica y un brusco cambio térmico: las zonas afectadas

El territorio argentino atraviesa una etapa de tiempo mucho más dinámico y cambiante, que se extenderá desde los primeros días de agosto hasta el mes de octubre. Después de un comienzo de invierno caracterizado por la estabilidad, el ingreso frecuente de sistemas de baja presión desde el Pacífico sur comenzó a provocar nuevos episodios de inestabilidad, lluvias y nevadas en la Patagonia.

Este escenario, asociado con la intensificación de las condiciones de El Niño, se extenderá durante las próximas 72 horas. Sin embargo, no implicará precipitaciones continuas en todas las regiones: cada zona tendrá fenómenos diferentes y con distinta intensidad.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán las lluvias débiles este jueves, antes de un ascenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Pronostico del tiempo

Se intensifica El Niño

De acuerdo con dos informes de Meteored, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sostuvo que las condiciones de El Niño que comenzarán a intensificarse en el Pacífico ecuatorial, se desarollarán durante los meses de agosto y octubre. Asimismo, el sitio también remarcó un "marcado calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico central y oriental"

Durante las últimas semanas, esta circulación favoreció distintos episodios de tiempo extremo. El más significativo se produjo en la cordillera central, donde se registra un temporal de nieve.

Las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por lluvias sobre sectores del noreste de Salta, el este de Formosa, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén, abarcando principalmente áreas cercanas a la cordillera en el oeste del país y una franja del extremo norte.

Con el correr de las semanas, se espera que la alerta se extienda hacia el centro del territorio argentino, que traerá fuertes tormentas de variada intensidad.

Las zonas afectadas

Pronóstico del tiempo para la semana en Buenos Aires

Tras un fin de semana marcado por fuertes tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un comienzo de semana estable, pero con probabilidad de precipitaciones hacia mediados de la semana.

Durante este martes 4 de agosto, se espera una jornada de aire fresco, con temperaturas que rondarán los 15°C y 11°C, acompañadas de la presencia de neblina durante la madrugada y la noche.

4 AGO | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

⚠️ Lluvias abundantes

🟨 30-60mm

🌬️ Ráfagas fuertes

🧊 Granizo

⚡Actividad eléctrica intensa



❄️ Nevada

🟨 20-50cm



Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/hyQyRnykpK — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 4, 2026

Para el miércoles se pronostica una mínima de 12°C y una máxima de 16°C. La mañana también comenzará con neblinas y luego el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el resto del día. No hay probabilidad de precipitaciones y el viento aumentará su intensidad hacia la tarde y la noche, alcanzando entre 13 y 22 km/h.

Durante el jueves las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 16°C con precipitaciones que comenzaran por la madrugada y se extenderán hasta la noche. El viento será leve durante la mañana y moderado en la segunda mitad del día.

Para el último día de la semana, se registrará un descenso de la temperatura, con una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvia, mientras que el viento soplará entre 7 y 12 km/h por la mañana y aumentará hasta los 13 a 22 km/h por la tarde y la noche.