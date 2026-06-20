Se avecinan 72 horas de “contrastes climáticos” en el arranque del invierno que traerán tormentas muy fuertes, más frío y heladas: las provincias afectadas

Las próximas 72 horas estarán marcadas por una fuerte variabilidad meteorológica en la Argentina, ya que el comienzo del invierno astronómico llegará acompañado por un escenario de fuertes contrastes.

Se presentarán tormentas severas en el norte del país, nevadas en sectores cordilleranos y el avance de una nueva masa de aire frío que provocará un descenso generalizado de las temperaturas durante el fin de semana.

Pronostico del tiempo

Las zonas afectadas por el cambio de temperaturas

Mientras el noreste argentino enfrenta condiciones de elevada inestabilidad, otras regiones comenzarán a experimentar un progresivo enfriamiento asociado al ingreso de aire de origen polar. El fenómeno coincidirá con el arranque formal de la estación invernal, previsto para este domingo con el solsticio de junio.

Según las previsiones, el cambio de tiempo se sentirá de manera muy diferente según la región, con precipitaciones abundantes en algunas provincias y heladas en otras.

Se espera un progresivo enfriamiento asociado al ingreso de aire de origen polar Fabián Marelli

Qué provincias están bajo alerta por tormentas

Según Meteored, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de nivel amarillo para las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad.

Los especialistas advierten que algunos núcleos podrían desarrollarse con fuerza suficiente para producir abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y granizo aislado. Los mayores acumulados de precipitación se concentrarían en áreas cercanas del nordeste argentino.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad

La cordillera sumará nuevas nevadas

En paralelo, la cordillera volverá a presentar condiciones favorables para la nieve. Los pronósticos anticipan nevadas en sectores del oeste del NOA y de la región de Cuyo, especialmente en áreas de montaña de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

También se prevén nuevas precipitaciones níveas en distintos sectores de la Patagonia, donde el ambiente invernal ya se instaló desde hace varios días.

En algunas zonas de alta montaña podrían registrarse acumulaciones significativas, favoreciendo la presencia de nieve fresca en los principales corredores cordilleranos.

El invierno llegará con una nueva irrupción de aire polar

Una vez que las tormentas abandonen el norte argentino, el protagonismo pasará a una nueva masa de aire frío que avanzará desde la Patagonia hacia el centro del país.

Entre el sábado y el domingo se espera una caída generalizada de las temperaturas, con el regreso de las heladas sobre el norte de la Patagonia, La Pampa, gran parte de Buenos Aires y sectores del sur del Litoral.

El ingreso de aire seco favorecerá además cielos más despejados y mañanas con temperaturas bajas en buena parte de la región central.

Vientos intensos en el extremo sur

Las condiciones más rigurosas se concentrarán en el extremo austral del país.

Los pronósticos anticipan vientos muy intensos sobre Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, donde las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora durante el fin de semana.