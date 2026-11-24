Spotify registró este martes por la mañana una falla global en su servicio de reproducción de música, podcasts y videos. Según la plataforma especializada en seguimiento de incidencias DownDetector, se registraron al menos 15.900 denuncias simultáneas por parte de usuarios, aunque se desconocen detalles exactos sobre el alcance y origen del inconveniente.

“Somos conscientes de que hay algunos problemas ‌en este momento y los ⁠estamos investigando", ‌comunicaron desde Spotify ⁠en ⁠la red social X.

Aun así, más tarde, desde la compañía sumaron un mensaje que indicaba una mejora parcial en la situación: “Todo se ve mucho mejor ahora. Gracias por tu paciencia. Si todavía necesitás ayuda, ponete en contacto en support.spotify.com”. Tras ese mensaje, los reportes de fallas en la plataforma mencionada bajaron a los 1082, una cifra considerablemente menor respecto a la original.

El aumento repentino de reportes en el sitio Down Detector

El caso Microsoft

Este episodio se suma a una reciente caída global sufrida por Microsoft hace aproximadamente dos semanas, cuando sus servicios en la nube de Microsoft 365 experimentaron una interrupción de más de 12 horas. Aquel incidente, originado por problemas en los servidores, paralizó herramientas laborales esenciales para muchas empresas como Outlook, Teams y el asistente Copilot, dejando sin comunicación a cientos de millones de usuarios alrededor del mundo.

El impacto de la falla afectó incluso la operativa de distintas agencias gubernamentales, aerolíneas, organismos de salud y entidades financieras desde Estados Unidos hasta Europa, Japón y Australia. También retrasó la presentación de resultados de grandes compañías y obligó a algunas organizaciones a recurrir de emergencia a registros en papel y máquinas de fax para sostener sus operaciones diarias.