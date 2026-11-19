Cada vez que Rockstar Games presenta una nueva entrega de la saga Grand Theft Auto, el mundo de la tecnología y el entretenimiento se paraliza por completo. Con el desembarco de GTA 6 (disponible desde hoy en PlayStation y Xbox), la expectativa por el nivel gráfico, el despliegue del mapa de Leonida y la narrativa de sus protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos, alcanzó récords nunca vistos. Sin embargo, en medio del entusiasmo masivo que inunda las redes sociales, hay un dato insoslayable que cualquier padre, madre o tutor en Argentina debe tener grabado a fuego: este juego es una experiencia creada única y exclusivamente para adultos. No es un producto apto para niños ni para adolescentes.

En nuestro país todavía persiste la costumbre de pensar que “si está en la consola, es para los pibes”. En el caso de la saga GTA, esa confusión es un error categórico. La propuesta de Rockstar no busca ofrecer un pasatiempo inocente, sino una sátira ácida, compleja y desmesuradamente explícita sobre el lado más turbio del capitalismo y la cultura contemporánea.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

La calificación oficial pide mayores de edad

Los organismos internacionales de calificación por edades han analizado el juego y emitido veredictos categóricos en todos los continentes:

ESRB (Estados Unidos, Canadá y México): Le otorgó la clasificación M for Mature (17+) , advirtiendo sobre violencia intensa, sangre, contenido sexual explícito, desnudez y uso de drogas.

Le otorgó la clasificación , advirtiendo sobre violencia intensa, sangre, contenido sexual explícito, desnudez y uso de drogas. PEGI (Europa): Asignó el sello PEGI 18 , reservado únicamente para adultos debido a la crudeza de sus contenidos.

Asignó el sello , reservado únicamente para adultos debido a la crudeza de sus contenidos. Australia y Nueva Zelanda: Aplicaron la categoría R18+ , lo que exige verificación de mayoría de edad para su adquisición.

Aplicaron la categoría , lo que exige verificación de mayoría de edad para su adquisición. Corea del Sur: Tras dos votaciones empatadas por dudas sobre la exposición genital sin contexto, la junta reguladora aprobó el título bajo la clasificación Adults Only (19+) .

Tras dos votaciones empatadas por dudas sobre la exposición genital sin contexto, la junta reguladora aprobó el título bajo la clasificación . Otras regiones: Organismos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes fijaron su edad mínima en 21+, mientras que Japón le otorgó la etiqueta CERO Z.

Los elementos explícitos que imponen la clasificación +18

Los reportes y descripciones detalladas de los organismos de clasificación confirman que el juego incluye mecánicas y contenidos sumamente crudos:

Violencia hiperrealista y mutilaciones: A diferencia de entregas anteriores, donde el daño físico era genérico, en esta oportunidad el juego incluye decapitaciones y desmembramientos hiperdetallados según el arma utilizada. Además, permite agredir impunemente a civiles, delincuentes, fuerzas policiales y animales domésticos o salvajes.

A diferencia de entregas anteriores, donde el daño físico era genérico, en esta oportunidad el juego incluye decapitaciones y desmembramientos hiperdetallados según el arma utilizada. Además, permite agredir impunemente a civiles, delincuentes, fuerzas policiales y animales domésticos o salvajes. Mecánica directa de drogas: El consumo de sustancias ya no queda rezagado a secuencias de video. Los jugadores pueden llevar cocaína en su inventario y hacer que los personajes la esnifen directamente desde la mano en cualquier momento de la partida, junto al consumo libre de alcohol y tabaco.

El consumo de sustancias ya no queda rezagado a secuencias de video. Los jugadores pueden llevar cocaína en su inventario y hacer que los personajes la esnifen directamente desde la mano en cualquier momento de la partida, junto al consumo libre de alcohol y tabaco. Desnudez frontal y contenido sexual: Contiene desnudez frontal completa, escenas de sexo de todo tipo y fetiches. En los clubes nocturnos, el juego permite pagar por bailes privados, además de recorrer zonas del mapa donde aparecen transeúntes completamente desnudos; incluso hay una suerte de OnlyFans dentro del juego.

Contiene desnudez frontal completa, escenas de sexo de todo tipo y fetiches. En los clubes nocturnos, el juego permite pagar por bailes privados, además de recorrer zonas del mapa donde aparecen transeúntes completamente desnudos; incluso hay una suerte de OnlyFans dentro del juego. Lenguaje soez y contenido discriminatorio: Las emisoras de radio y los programas de televisión dentro del juego integran insultos explícitos y discursos satíricos de tono discriminatorio.

Especialistas en psicología recuerdan que la ficción violenta no convierte automáticamente a alguien en un delincuente, pero remarcan que los menores carecen del desarrollo emocional para contextualizar semejante nivel de crudeza. Ante la proliferación de clips en TikTok y Twitch, la recomendación es que los adultos supervisen qué instalan los chicos en las consolas, activando los controles parentales de cada plataforma para bloquear el acceso a juegos que no son para su edad.