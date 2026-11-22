Definir el lugar exacto donde vacacionar no es tarea sencilla, y depende de si se va en familia o si las vacaciones son para jóvenes
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La temporada de verano está a punto de comenzar y elegir el destino para vacacionar no es una tarea fácil. La ciudad de Mar del Plata atrae a millones de turistas cada año, por lo que puede surgir la duda sobre cuál es su mejor playa. En este sentido, la inteligencia artificial (IA) puede ser muy útil para esclarecer esta duda.
Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.
Cuál es la mejor playa de Mar del Plata, según la IA
Al consultarle a ChatGPT sobre cuál es la mejor playa de Mar del Plata, la IA destacó a Playa Varese. Indicó que se trata de la “más completa”, de acuerdo a su belleza, servicios, accesibilidad y consenso general entre turistas y locales.
En ese sentido, hizo un listado de todas las atribuciones que tiene Playa Varese por encima de las otras playas marplatenses:
- Escenario natural muy atractivo, con la bahía semicerrada y las escolleras que la protegen.
- Mar más calmo que el promedio de la ciudad, algo valorado por familias, personas mayores y quienes buscan tranquilidad sin ir lejos.
- Buena accesibilidad desde el centro y la zona Güemes.
- Servicios cercanos, pero no se siente como un balneario completamente comercial.
- Paisaje fotogénico y un entorno muy cuidado.
- Ambiente equilibrado con público variado, pero sin la masividad que puede haber en la Bristol o Playa Grande.
“No todos coinciden en cuál es la ‘mejor playa’ porque depende del plan, pero si se busca la más completa y mejor valorada en términos generales, Varese suele ser la que reúne más consenso“, aclaró ChatGPT.
En tanto, señaló que para los jóvenes, que pueden estar atraídos por el surf y ambiente animado, tienen la opción de optar por visitar Playa Chica, Playa Grande, Playa Mariano o Playa Guillermo. En tanto, para disfrutar de la tranquilidad y el paisaje natural es mejor Playa Alfar, Playa Los Acantilados y Playa Serena.
Para elegir qué playa es mejor para visitar en Mar del Plata, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI ofreció algunos consejos:
- Cercanía y servicios urbanos: lo recomendable es priorizar playas con accesos simples, sanitarios, gastronomía y movilidad fluida. Esto permite combinar playa con caminatas, compras o descanso en cafés cercanos sin trasladarse largas distancias.
- Ambiente familiar: una playa orientada a familias necesita mar relativamente tranquilo, espacio suficiente para instalarse y un entorno previsible para ir con niños y adultos mayores.
- Perfil joven o deportivo: una experiencia más activa requiere arenas amplias, olas aptas para deportes acuáticos y una oferta complementaria asociada al movimiento y la sociabilidad. Sectores con escuelas de surf, paradores con música o actividades recreativas generan un ambiente más dinámico.
- Tranquilidad y entorno natural: una búsqueda orientada al descanso exige playas más alejadas del centro urbano, con menor densidad de visitantes y un paisaje menos intervenido. Par ello, conviene identificar playas con mayor extensión territorial o sectores menos céntricos.
- Facilidad de acceso y movilidad: es importante considerar la distancia entre el alojamiento y la playa, la disponibilidad de estacionamiento y la calidad de los accesos. La experiencia mejora cuando se evita traslados demasiado lejanos o cuando no depende exclusivamente del auto.
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