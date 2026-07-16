Se cayó un semáforo en Mar del Plata durante los festejos por la victoria ante Inglaterra y un hombre resultó herido

Miles de hinchas salieron este miércoles por la noche a las calles de distintas ciudades del país para celebrar la victoria de la selección argentina ante Inglaterra. En Mar del Plata se cayó un semáforo durante los festejos y una persona resultó herida.

El accidente ocurrió alrededor de las 20 en la intersección de la avenida Pedro Luro e Hipólito Yrigoyen, uno de los puntos que suele ser sede de las celebraciones mundialista. Según informaron desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el hombre recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladado en ambulancia a un hospital.

La estructura cedió desde su base y quedó tendida sobre la calle Yrigoyen mientras cientos de personas se encontraban en los alrededores. Algunos testigos señalaron que varios hinchas se habían trepado al semáforo antes de su caída, aunque no se precisaron oficialmente las causas del desprendimiento, según informó el medio marplatense Mi8.

En Mar del Plata, se cayó un semáforo durante los festejos

Las personas que se encontraban en el lugar organizaron un cordón humano para despejar la zona y permitir que los profesionales médicos atendieran al herido. En el operativo participaron agentes del SAME, Defensa Civil, la Cruz Roja y la Patrulla Municipal. El personal que intervino también desplazó el semáforo hasta la vereda y ordenó el tránsito en el sector para mantener libre el paso de las ambulancias.

Otro incidente se había registrado poco antes en el monumento a José de San Martín, donde un hombre que había subido a la estructura cayó desde una altura. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos, al que ingresó consciente y en buen estado de salud.

A pocos metros de allí, sobre la calle San Luis, entre la avenida Luro y San Martín, otro hombre sufrió heridas cortantes en la cabeza tras recibir el impacto de una botella. Personal de la Cruz Roja se encargó de asistirlo durante los festejos.