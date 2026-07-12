Se cayó el techo de un bar en medio de los festejos por el triunfo de la selección

Los festejos por el triunfo de la selección argentina frente a Suiza terminaron con algunos disturbios durante la madrugada del domingo. En la localidad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, un grupo de hinchas se subió al techo de un bar y la estructura se desplomó por el peso.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles 3 de Febrero y 9 de Julio, a metros de la plaza Ramírez, cuando varios hombres se treparon a la pérgola del bar Bella Vista en medio de las celebraciones que se dieron en el centro de la ciudad tras el pase a las semifinales de la Copa del Mundo. Debido al peso, la estructura colapsó y cayó sobre el área de mesas y sillas, a pocos metros de la multitud.

El momento exacto quedó captado por los celulares de testigos que se encontraban en el lugar y provocó pánico inmediato entre los presentes.

El momento en que se cayó el techo del bar

Según medios locales, el local comercial quedó parcialmente dañado tras el incidente, en el que no se reportaron heridos.

Desde el municipio comunicaron que iniciarán un relevamiento técnico para determinar la magnitud de los daños materiales ocasionados durante los festejos y analizar las posibles responsabilidades por lo ocurrido en el comercio. Además, se evaluarán nuevas medidas preventivas para aplicar en futuros eventos de gran convocatoria.

Otros incidentes

En la localidad de San Francisco, Córdoba, en tanto, los festejos terminaron en tragedia cuando un joven de 20 años murió al recibir al menos tres disparos por la espalda. Ahora, los investigadores barajan la hipótesis de que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas.

La víctima, según consignaron medios locales, fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, oriundo de la ciudad de Frontera, en Santa Fe, pero con domicilio en San Francisco. El joven se encontraba en el cruce de la avenida Libertador Norte y Boulevard 25 de Mayo cuando fue herido con un arma de fuego a corta distancia. El herido cayó inmediatamente al piso y las personas que se encontraban a su lado trataron de reanimarlo, pero sin éxito.

La zona se encontraba con mucha concentración de gente al momento de la agresión, por lo que, pese al operativo policial, el atacante logró escapar entre la multitud tras cometer su objetivo. Ochonga había salido de prisión con libertad condicional hacía poco más de un mes, y tenía dos pedidos de captura vigentes al momento de ser asesinado por los antecedentes de robo y otros delitos.

El sospechoso por asesinato ya está identificado, según información consignada por eldoce, y sería de la misma ciudad santafesina que la víctima. Ahora, la fiscalía a cargo del caso avanza en las últimas horas para dar con su paradero y reconstruir cómo se produjo el ataque durante los festejos por el triunfo argentino.

El Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, fue uno de los puntos neurálgicos para los festejos tras la victoria de la selección. En esta oportunidad, según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad porteñas, durante la madrugada de este domingo fueron detenidas 14 personas en la zona: una por robo, otra por tentativa de robo y 12 por atentado y resistencia a la autoridad.

A raíz de los disturbios, dos policías resultaron heridos con diagnóstico de traumatismos. Finalmente, la Policía de la Ciudad despejó la zona poco después de las 4, cuando un grupo de personas protagonizó los disturbios que provocaron incidentes y daños. Según el parte policial, habían comenzado a arrojar piedras y botellas al personal, mientras que otras se colgaron de luminarias y semáforos y subieron a los techos de los puestos de diarios.