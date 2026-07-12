Mataron a un joven de 20 años en Córdoba durante los festejos por el triunfo de la Argentina y sospechan de un ajuste de cuentas

El triunfo de la selección argentina frente a Suiza este sábado hizo que miles de personas salieran a festeja a las calles en Buenos Aires y otros puntos del país.

Sin embargo, en la localidad de San Francisco, Córdoba, todo terminó en tragedia cuando un joven de 20 años murió al recibir al menos tres disparos por la espalda. Ahora, los investigadores barajan la hipótesis de que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas.

La víctima, según consignaron medios locales, fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, oriundo de la ciudad de Frontera, en Santa Fe, pero con domicilio en San Francisco. El joven se encontraba en el cruce de la avenida Libertador Norte y Boulevard 25 de Mayo cuando fue herido con un arma de fuego a corta distancia. El herido cayó inmediatamente al piso y las personas que se encontraban a su lado trataron de reanimarlo, pero sin éxito.

La zona se encontraba con mucha concentración de gente al momento de la agresión, por lo que, pese al operativo policial, el atacante logró escapar entre la multitud tras cometer su objetivo.

Ochonga había salido de prisión con libertad condicional hacía poco más de un mes, y tenía dos pedidos de captura vigentes al momento de ser asesinado por los antecedentes de robo y otros delitos.

El sospechoso por asesinato ya está identificado, según información consignada por eldoce, y sería de la misma ciudad santafesina que la víctima. Ahora, la fiscalía a cargo del caso avanza en las últimas horas para dar con su paradero y reconstruir cómo se produjo el ataque durante los festejos por el triunfo argentino.

Disturbios en la Ciudad

El Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, fue uno de los puntos neurálgicos para los festejos tras la victoria de la selección. En esta oportunidad, según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad porteñas, durante la madrugada de este domingo fueron detenidas 14 personas en la zona: una por robo, otra por tentativa de robo y 12 por atentado y resistencia a la autoridad.

A raíz de los disturbios, dos policías resultaron heridos con diagnóstico de traumatismos. Finalmente, la Policía de la Ciudad despejó la zona poco después de las 4, cuando un grupo de personas protagonizó los disturbios que provocaron incidentes y daños. Según el parte policial, habían comenzado a arrojar piedras y botellas al personal, mientras que otras se colgaron de luminarias y semáforos y subieron a los techos de los puestos de diarios.

Los festejos en el centro tras el triunfo de la selección LUIS ROBAYO - AFP

El anterior partido, en el que la Argentina ganó frente a Egipto por 3 a 2, también estuvo marcado por incidentes. En esa oportunidad hubo robo de celulares, corridas, botellazos y la Policía de la Ciudad detuvo a 19 personas.

Imágenes que se viralizaron en la red social X mostraron el momento en el que un delincuente fue escoltado por un grupo de uniformados que se encontraba en el lugar. En simultáneo, hinchas del conjunto albiceleste arrojaron vasos y botellas contra el individuo, a la vez que profirieron insultos y cantaron al unísono “¡hijo de puta!”.

Fuentes consultadas por LA NACION indicaron que la convocatoria continuó creciendo con el correr de la tarde. Pese a que el partido terminó antes de las 16, para las 19, miles de personas seguían llegando al Obelisco con camisetas, banderas e instrumentos para celebrar la clasificación a cuartos de final.