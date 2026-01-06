Se oficializó el calendario escolar completo para el ciclo lectivo 2026 en todo el país

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó hoy el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país.

Según difundió la cartera encabeza por Sandra Pettovello, tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026.

Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Además, se fijaron los días de receso invernal durante julio y el cierre del ciclo lectivo.

Las últimas dos provincias que faltaban, Buenos Aires y Catamarca, definieron cómo será su calendario escolar de 2026 la última semana de diciembre, a poco más de dos meses de que inicien las clases. En el caso de la provincia a cargo de Axel Kicillof, el 23 de diciembre, oficializó el comienzo de clases para el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, con un receso invernal del 20 al 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre. En el caso de Catamarca, el inicio también será el lunes 2, pero el receso invernal quedó fijado entre el 13 y el 24 de julio.

Calendario escolar difundido por el Ministerio de Capital Humano Ministerio de Capital Humano

Son 15 las provincias en las que las clases empiezan el 2 de marzo: Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y La Rioja.

Pero antes arrancarán en otras. La primera será Santiago del Estero, el 18 de febrero. San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para el 23 de febrero, mientras que al día siguiente comienza Tierra del Fuego. El cronograma lo completan Neuquén, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, donde las clases empezarán el 25 del mismo mes.

San Juan, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza serán las 6 provincias que tendrán el receso invernal del 6 al 17 de julio. Luego, son 14 jurisdicciones las que dispusieron que las vacaciones de invierno sean del 13 al 24 de julio: Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja. Por último, Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero oficializaron la pausa invernal en las últimas dos semanas de julio, del 20 al 31.

Una por una

Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Córdoba: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Se puede acceder al calendario escolar completo desde este link: https://www.argentina.gob.ar/educacion/consejofederal/calendario-escolar-2026