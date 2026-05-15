Se incendió un emblemático hotel en Constitución y evacuaron a 20 personas

Durante la madrugada del viernes se incendió el primer piso del hotel Tren Mixto, ubicado en la calle Lima 1717, en el barrio porteño de Constitución. SAME informó que hubo 20 evacuados y ocho personas asistidas. No se registraron víctimas fatales.

Incendio en el hotel Tren Mixto

Según las autoridades presentes en el lugar, el foco del incendio estuvo en el primer piso del lugar, aunque aún no dilucidaron cuál fue el origen del mismo. El evento se prolongó por una hora, tiempo durante el cuál se mantuvo interrumpido el tránsito en esa zona.

El personal de Bomberos pudo contener las llamas pasadas las tres de la madrugada.

Otro incendio en Recoleta

El lunes 11 de mayo, una mujer de 92 años murió durante un incendio en un departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El hecho ocurrió en el octavo piso de un edificio situado en Juncal al 2800, en Recoleta entre Austria y Sánchez de Bustamante.

Fuentes policiales porteñas precisaron a LA NACION que el fuego se originó en la cocina del departamento y que unos vecinos extinguieron las llamas antes de la llegada de los bomberos. Al ingresar, hallaron a la mujer inconsciente, cuyo deceso fue confirmado por el SAME.

Incendio en Recoleta

Además, el SAME informó que asistió en el lugar a cuatro personas: tres mujeres de 41, 31 y 27 años, y un hombre de 64 años.

Tras el incidente, se solicitó la intervención de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de los Bomberos de la Ciudad para determinar las causas del siniestro.

El fuego, también en la Patagonia

El domingo 10 de mayo perdieron la vida dos hombres de 26 y 30 años y un bebé en una tragedia ocurrida en la pequeña localidad de Perito Moreno, en Santa Cruz, luego que una explosión detonara un complejo de departamentos habitado por varias familias en un hecho que enlutó a toda la provincia.

Tras evacuar a la mayoría de los habitantes de los departamentos y ante el riesgo de derrumbe que afectaba a las viviendas lindantes, varias horas después el episodio los bomberos y la policía provincial pudieron ingresar y rescatar entre los escombros el cuerpo de uno de los fallecidos y del bebé, que fueron trasladados a la morgue.

De este modo, a través de un comunicado emitido por el Hospital de la localidad de Perito Moreno, se confirmó que los fallecidos fueron Franco Gómez de 26 años, Jorge Valconte de 30 años y Gael Morales de dos meses de edad.

Los departamentos, apuntalados tras la explosión, por el riesgo de desmoronamiento.

El mismo parte médico que lleva la firma del director del hospital, Héctor Tomalino, informó que durante la misma noche del domingo fueron atendidos en el centro médico trece pacientes con diferentes grados de quemaduras, politraumatismos y disnea por inhalación de monóxido de carbono.