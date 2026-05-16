Murió un hombre en la Perito Moreno: bajó de la camioneta por un problema en la rueda y lo atropellaron

Un conductor atropelló a dos hombres sobre la autopista Perito Moreno, a la altura del peaje Avellaneda en sentido a la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió este sábado por la mañana, cuando los ocupantes bajaron de la camioneta para solucionar un desperfecto en la rueda trasera izquierda.

Uno de los afectados, de 41 años, falleció en el lugar tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por el impacto. El personal de emergencias médicas constató su muerte después de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

El segundo involucrado, un joven de 19 años que viajaba en la Toyota Hilux blanca que sufrió el desperfecto, recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos. Por el momento se consideraría que no corre riesgo de vida.

Se desplegó un operativo de emergencia en la autopista

El conductor que atropelló a las víctimas, a bordo de una Ford EcoSport blanca, se fugó de la escena inmediatamente después del choque. Un allegado de los accidentados narró a LN+ que la familia es oriunda de la localidad de Magdalena y que transportaba caballos hasta la zona de Bavio.

El personal de la División Autopistas de la Policía de la Ciudad identificó el vehículo involucrado a través del relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona del peaje.

Las autoridades informaron a LA NACION que, con esta información, realizan las tareas correspondientes para localizar y detener al conductor responsable del hecho. En la causa interviene la Unidad de Flagrancia (UFLA) Sur.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, explicó los detalles de la asistencia médica: “Uno de ellos falleció y al de 19 lo trasladamos al Piñero con politraumatismos, estaría fuera de peligro. Tratamos de reanimar al hombre de 41 años, pero no hubo manera de sacarlo”.

En tanto, en diálogo con TN, remarcó las medidas de seguridad vial correspondientes para este tipo de casos: “Cuando uno se detiene en la autopista, hay que poner muchas señales a bastantes metros, porque quizás el que viene no tiene tiempo de frenar. A veces vemos que ponen la baliza a 10 metros del auto”.

Nuevo sistema de peajes

Este accidente se dio a los pocos días del cambio en las cabinas de peaje en la Ciudad, en las que ya no es necesario frenar hasta que se levante la barrera, sino simplemente disminuir la velocidad.

El nuevo sistema no necesita de un frenado total

El nuevo sistema de cobro en las autopistas porteñas es completamente automático a través del uso obligatorio de TelePASE. Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) implementó el esquema Free Flow, que permite circular sin detenerse mediante la lectura del dispositivo del parabrisas o la fotografía de la patente.

La reconversión comenzó en 2019 en el Paseo del Bajo y sumó de forma escalonada a las autopistas Illia, Alberti y el peaje Parque Avellaneda. En julio de 2025 se habilitaron los pasos electrónicos en la autopista Perito Moreno, donde se retiraron 30 cabinas tradicionales.