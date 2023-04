“Se espera que en breve se apruebe”: una vacuna contra el virus del dengue aguarda la autorización del Anmat

escuchar

Ante el aumento de casos de dengue, se encendieron muchas alarmas. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, reforzaron los mensajes de cuidado y prevención, pero muchas personas van más allá y se preguntan: ¿existe una vacuna contra el dengue?

Daniela Hozbor, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, explicó que, si bien la formulación de sueros contra el dengue es compleja, ya existen algunas en el mundo: “Una la desarrolló la empresa Sanofi Pasteur, en Francia, y ya fue autorizada en algunos países. Se puede aplicar a partir de los nueve años siempre y cuando las personas hayan tenido una infección previa y vivan en lugares con circulación de dengue. La vacuna tiene tres dosis y previene la enfermedad causada por los cuatro serotipos del virus”.

“Hay otra, desarrollada más tarde por el laboratorio japonés Takeda, que también tiene los cuatro serotipos. Los resultados de esta vacuna demostraron que puede aplicarse en personas que no hayan tenido la infección previamente y consiste en dos dosis”, agregó.

Según Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), esta vacuna de Takeda está siendo evaluada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y su aprobación, prevista para fines de este año o principios del siguiente, sería muy importante ya que es la primera vacuna con sus características.

Desde la Anmat confirmaron el dato a LA NACIÓN: “La vacuna contra el dengue del laboratorio Takeda se encuentra en evaluación y se espera que en breve se autorice el producto”, dijeron. Sin embargo, no pudieron aportar precisiones respecto del tiempo necesario para que esté disponible. En tanto, la compañía japonesa prefirió no hacer declaraciones ante la consulta de este medio.

El uso de repelente es una de las medidas de prevención contra el dengue LA NACION

Por su parte, el profesor titular de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jorge Geffner, dijo que en la Argentina no estamos empleando ni produciendo vacunas contra el dengue, porque en el mundo todavía no hay vacunas altamente e indiscutiblemente seguras y efectivas. “En algunas de las aprobadas, hay que tener cierto cuidado porque si estás vacunado y contraés una segunda infección, esa segunda infección puede ser de un curso más severo, que si no te hubieras vacunado”, sostuvo.

Prevención

De acuerdo a Geffner, la gran dificultad con la vacuna del dengue es que tiene que dar una respuesta efectiva contra cuatro tipos del virus. Por eso, el mensaje más importante a transmitir en este momento es el de la prevención. “Usar repelente y ropa que nos cubra, descacharrar, limpiar y fumigar”, señaló.

En la misma línea, Hozbor dijo que las vacunas no son la única medida preventiva. Existen otras, que son, fundamentalmente, evitar la formación de criaderos de mosquitos y las picaduras.

De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación dijo que la medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos. Es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores. “También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas de desagües y no debe olvidarse que el mosquito adhiere sus huevos a las paredes de los recipientes, por lo que además de cambiar del agua, es necesario cepillar el interior de las paredes para eliminarlos”, señalaron.

Evitar la formación de criaderos de mosquitos, otra de las medidas de prevención Shutterstock

Para evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es tanto el vector del dengue como del virus chikungunya y del zika, los expertos recomiendan utilizar repelente siguiendo siempre las indicaciones del envase, usar ropa de manga larga y colores claros, proteger a los bebés (que no pueden usar repelente) con redes o tules sobre cunas y cochecitos, disponer mosquiteros en puertas y ventanas de los hogares y usar repelentes ambientales como tabletas, aerosoles o espirales.

Con respecto a la fumigación, desde el Ministerio de Salud afirmaron que solo sirve para eliminar mosquitos adultos siempre y cuando entren en contacto con el insecticida en el momento que es aplicado. No tiene poder residual y tampoco elimina formas inmaduras del mosquito (huevos, larvas y pupas), por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se eliminan los criaderos de nuevos insectos.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que desde agosto pasado hasta el 25 último se notificaron 16.143 casos de dengue en el país, con circulación del virus en 14 jurisdicciones: Buenos Aires, la ciudad, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja. Además, detallaron que hubo 13 muertes.

Tratamiento

En cuanto al tratamiento, Teijeiro dijo que es sintomático y que no hay una indicación estándar. “Va a depender de las características de la enfermedad que tenga el paciente, no son todos iguales. Algunos hacen pequeños síntomas que se tratan con analgésicos como paracetamol, pero otros pacientes requieren otra asistencia. Por eso, es fundamental decir que determinar el diagnóstico y el tratamiento a seguir es una atribución del médico”, explicó.

Desde el Ministerio de Salud coincidieron. “El tratamiento es sintomático y depende de la gravedad del cuadro y antecedentes de la persona afectada por la enfermedad. Para la fiebre y el dolor, dentro del tratamiento del cuadro leve, se suele utilizar paracetamol, pero esto siempre debe ser consultado con profesionales de la salud previamente. No se recomienda el consumo de ibuprofeno, aspirinas, diclofenac o cualquier otro antiinflamatorio no esteroide ya que agrava el cuadro. Es indispensable mantener una buena hidratación del paciente y realizar un seguimiento médico estricto de manera diaria o cada 48 horas y realizar una sensibilización a las personas y sus convivientes sobre los signos y síntomas de alarma para acudir rápidamente a una institución de salud”.

Además, recordaron que los síntomas de dengue son: fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón, y/o sangrado de nariz y encías.

“Lo más importante es la consulta y atención medica temprana”, finalizó Geffner.