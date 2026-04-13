Se graduó una nueva promoción de la Maestría en Periodismo LN/UTDT

En su vigésimo sexta ceremonia, los graduados recibieron el diploma y el programa de estudio dio la bienvenida a los alumnos del ciclo lectivo 2026; la clase magistral fue dictada por Gail Scriven, prosecretaria general de Redacción de LA NACION

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La Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella realizó su tradicional acto de graduación y bienvenida a los nuevos alumnos, a 26 años de la creación del programa de estudios de posgrado en periodismo más prestigioso de la región.

Fue una cálida ceremonia en el Aula Magna del Campus Alcorta de la UTDT, que abrieron el rector de la universidad, Juan José Cruces, el director de LA NACION, Fernán Saguier, y la codirectora de la Maestría Camila Perochena. Después de las palabras de bienvenida, dio una clase magistral la periodista Gail Scriven, prosecretaria general de Redacción de LA NACION.

Familiares y amigos acompañaron a los graduados y también a los nuevos alumnos Fabián Marelli

En su discurso, Cruces destacó la importancia de la alianza entre Di Tella y LA NACION en la construcción del programa de estudio. “Es un orgullo para ambas instituciones sostener este programa. También nuestra gratitud a nuestros donantes por hacer posible un sistema de becas que ayuda a muchos estudiantes”, afirmó Cruces, y agradeció a Camila Perochena por sus dos años de gestión en la Maestría, y a Karina Galperín, que se reincorpora como codirectora del máster. El otro codirector por LA NACION es el periodista Carlos Reymundo Roberts.

Juan José Cruces, rector de la Universidad Tocuato Di Tella Fabián Marelli

Fernán Saguier, director de LA NACION, dijo: “Tenemos 156 años de historia y hemos atravesado muchos hitos en este largo recorrido. Pero si hay algo que hemos hecho bien fue hace 26 años cuando decidimos hacer la Maestría en Periodismo con la Universidad Torcuato Di Tella, una casa de estudios que está en plena expansión, de mucha trayectoria y de gran calidad académica”. El periodista despidió a los recién graduados y también a los ingresantes: “A los que se van, algunos de ellos haciendo prácticas en el futuro en el diario, también los recibimos con los brazos abiertos. Ustedes piensan que nosotros les enseñamos; son ustedes los que nos hacen aprender mucho. Así que bienvenidos y adelante”.

Fernán Saguier, director de LA NACION Fabián Marelli

En tanto, la directora adjunta del posgrado, Camila Perochena saludó a los nuevos ingresantes y felicitó a los graduados por su “perseverancia y dedicación”. Además, sostuvo que “la libertad de prensa es una construcción histórica, frágil y valiosa, que costó mucho edificar y que debe sostenerse todos los días”. La historiadora recordó que la Argentina supo ser una referencia mundial en materia de prensa porque durante décadas “apostó por la libertad de expresión como un valor fundante de la república”.

Sin embargo, advirtió que ese pacto pudo romperse -y de hecho se rompió- cuando “el Estado empezó a vigilar, clausurar y restringir al periodismo”. Por eso afirmó que “la libertad de prensa no es una conquista terminada, sino una práctica permanente y una vigilancia constante”. Y cerró su discurso con una idea central: “Cuando el periodismo se debilita, la vida pública pierde; cuando está bien hecho, la democracia respira mejor”.

La historiadora y directora de la Maestría, Camila Perochena Fabián Marelli

A continuación, Gail Scriven, prosecretaria general de Redacción de LA NACION, dictó la clase magistral de este año titulada “Periodismo en tiempos turbulentos”. La periodista habló del “momento complejo que está viviendo la actividad profesional, no para desalentarlos, sino para desafiarlos”. Scriven dijo que hay que tener “coraje para ejercer el periodismo” en el contexto de autocracias que utilizan el manual de ataque a los medios y al periodismo porque es la institución que desafía su poder.

La prosecretaria general de Redacción de LA NACION Gail Scriven dictó la clase magistral Fabián Marelli

La periodista se preguntó: ”¿Por qué alguien querría hoy ser periodista?“. Y ensayó una respuesta: ”Para observar el ejercicio del poder en nombre de quien no lo tiene. No hay tecnología que reemplace la confianza que depositan en nosotros los lectores“.

“La inteligencia artificial no puede reemplazar el trabajo de los periodistas en su cercanía con las fuentes”, dijo Scriven, y recordó la gran investigación de la última década en LA NACION: Los cuadernos de las coimas. “Fue una de las noches más apasionantes de mi vida periodística, no hay algoritmo capaz de tomar decisiones en un momento tan trascendente, cómo contar la información, qué título poner”. Por otro lado, afirmó: “Puede ser que la IA sea más eficiente que un periodista para algunos procesos de trabajo, es una realidad, no una amenaza. En LA NACION estamos a la vanguardia, para analizar por ejemplo los discursos del Presidente, pero no fue solo la IA. Hubo control de un editor, se trabajó con criterio periodístico”.

El periodismo siempre va a necesitar ojos en el terreno, periodistas que transmitan no solamente los datos, sino el ambiente, los gestos, la tensión en el lugar, las miradas, los detalles que faltan o que sobran. El olor, la temperatura, el ruido. Todo lo que no se consigue con un prompt” — Gail Scriven

La periodista dijo que el periodismo tiene otra función que es registrar los fenómenos y temas de conversación en la vida cotidiana. “El periodismo siempre va a necesitar ojos en el terreno. Periodistas que estén parados frente a algo y transmitan no solamente los datos, sino el ambiente, los gestos, la tensión en el lugar, las miradas, los detalles que faltan o que sobran. El olor, la temperatura, el ruido. Todo lo que no se consigue con un prompt”. Y desafió a las nuevas generaciones de periodistas: “Ustedes deben dar el debate de cómo usar estas tecnologías emergentes como la IA”.

“Vuelvo a la pregunta del principio: ¿por qué alguien querría ser periodista hoy en día en este ecosistema? Porque el periodismo tiene una función que ninguna otra institución puede cumplir de la misma manera: observar el ejercicio de poder en nombre del que no lo tiene. Verificar los hechos, chequear, publicar lo que tiene que saberse aunque no sea conveniente”, concluyó Scriven.

Héctor Guyot -coordinador académico de la Maestría LN/UTDT-, Gail Scriven -prosecretaria general de Redacción de LA NACION-, Fernán Saguier -director de LA NACION-, Juan José Cruces -rector de UTDT- y Camila Perochena -codirectora de la Maestría en Periodismo- Fabián Marelli

Por su parte, Maia Had, mejor promedio de la camada 2024, se despidió en nombre del grupo de graduados. Recordó paso a paso cada momento de la cursada y la práctica en la Redacción de LA NACION.

La graduada LN/UTDT Maia Had habló en nombre de sus compañeros de estudio

“El periodismo es un oficio y es una profesión, y se suma también un elemento indispensable: la pasión. En esa combinación el periodismo cobra sentido”, dijo Had. “Porque al final del día, el periodismo no es solo contar lo que pasa, sino entenderlo, cuestionarlo y darle sentido, asumiendo la responsabilidad y el compromiso que desempeñamos al hacerlo”, completó.

Por su parte, Héctor Guyot, coordinador académico de la Maestría, invitó a los que llegan al máster y a los que se van (“aunque nunca del todo”) a perseverar en el oficio de contar historias. “Historias reales que, en lugar de aportar más ruido al ruido (ya sea en el terreno de la política, la cultura, el deporte o el arte), nos revelen cómo somos, cómo vivimos… y sobre todo cómo vamos cambiando, ya que el periodismo, con sus propias armas, va contando la película en vivo y en directo, a medida que se proyecta. Y por eso es una tarea apasionante”, dijo Guyot.

Héctor Guyot Fabián Marelli

También participaron de la ceremonia Gastón Roitberg, secretario de Redacción de LA NACION y coordinador digital de la Maestría, y Graciela Guadalupe, coordinadora docente y prosecretaria de Redacción, quien presentó el perfil académico de los ingresantes al programa de estudios.

El periodismo es un oficio y es una profesión, y se suma también un elemento indispensable: la pasión” — Maia Had, graduada de la Maestría LN/UTDT

El rector de Di Tella, Juan José Cruces y el director de LA NACION, Fernán Saguier, junto con Mercedes Bressa (Cervecería y Maltería Quilmes), Sofia Catellani (Coordinadora de Comunidad Filantrópica y Graduados de Di Tella) y Agustina Haurigot (Pan American Energy). Estas empresas junto con Explorador Capital Management, La Anónima, Philip Morris Argentina y Techint hacen posible el funcionamiento del sistema de becas del máster Fabián Marelli

Los alumnos cuentan con la ayuda de un fondo de becas integrado por el aporte de las siguientes empresas: Pan American Energy, Explorador Capital Management , La Anónima, Philip Morris Argentina, Techint y Quilmes .

Esta semana se inicia el ciclo lectivo 2026 que se cursa en el Campus Alcorta, sede de la Universidad Torcuato Di Tella, y en la moderna aula Redacción ubicada en la sede de LA NACION en Vicente López.

Los flamantes graduados de 2024

Aron de Simone, Clara

Bovone, Guido

Carballeira, Belén

Contreiras, Abigail

Cuitiva, Lina

Díaz, Belén

Fernández Viero, Guadalupe

García Torres, Marcela

Giancola, Tomás

Glanois, Arthur

Had, Maia

Iriarte, Enzo

Loupias, Abril

Menghi, Manuel

Messineo, Sol

Miguens, Matías

Mota, Sarah

Ordóñez, Héctor

Pisoni, Jimena

Provenzano, Delfina

Rolandelli, Julieta

Sanguinetti, Marcos

Sanz, Augusto

Sorroche, Juan Pablo

Souto Barros, Claudia

Sueldo, Daniel

Vítores, Augusto

Los nuevos alumnos 2026

Alvarez Justo, Nicolás

Arce, Marina Jazmin

Bottelli Chaher, Juana

Botti, Ignacio

Canle, Ezequiel

Cardozo, Diana Harumi

Coronas, Gala Esperanza

Costa Peuser, Santiago

Fernandez Garcia, Maria Guadalupe

Fernández, María Paz

Ferrari Etchepare, Ramon

Gallo, Miranda

Gramaglia, Mia

Kramer Rodrigo, Carolina María

Lombardi, Sebastián

López López, Graciela

Luciano, Justina

Luna, Nadia Soledad

Magnelli, Camila

Mariscotti, Olivia

Molina, Pedro Santiago

Pasqualis, Maria Victoria

Peisajovich, Candela Sofia

Piccinini Sancho, Bruno Máximo

Ramirez, Victoria

Tappero, Lucia

Timerman, Geronimo

Tomadoni, Mateo

Trebucq, Pilar

Zeitler, Cristobal

Más fotos del acto en el Campus Alcorta

Los graduados 2024 de la Maestría en Periodismo LNUTDT en la terraza del Campus Di Tella Fabián Marelli

Graciela Guadalupe -coordinadora académica de la Maestría- ofreció información sobre el perfil de los ingresantes 2026 del máster

El 26° acto de graduación de la LN/UTDT se realizó en el Aula Magna del Campus Di Tella

Familiares y amigos acompañaron a los graduados y también a los nuevos alumnos Fabián Marelli

La historiadora Camila Perochena hablo a los graduados y estudiantes en nombre de la universidad Fabián Marelli

La Maestría en Periodismo LN/UTDT ofrece la posibilidad de cursar en el Aula Redacción de LA NACION y en el moderno Campus de la Universidad Torcuato Di Tella Fabián Marelli