Se incendió un geriátrico en Mar del Plata: tres muertos y varios heridos

Esta madrugada tuvo lugar un incendio fatal en un geriátrico de Mar del Plata. Tres mujeres, dos de 95 años y una de 80, fallecieron en el lugar por el hecho. En tanto, hay una cuarta víctima de 79 que está internada en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), según indicaron las fuentes consultadas por LA NACION. Hubo además 38 evacuados. Producto de la intoxicación por el humo inhalado durante el rescate de residentes y empleados del lugar, al menos doce policías fueron trasladados de urgencia a un centro de salud local.

El hecho tuvo lugar en el establecimiento Sagrada Familia, ubicado en Jujuy entre 11 de septiembre y Balcarce, y se inició en la habitación 12 ubicada en el primer piso. Rápidamente, las llamaradas se extendieron a dos habitaciones más de las 27 que tiene el geriátrico, informó el medio local 0223.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar, sofocaron el foco ígneo y encontraron los cuerpos sin vida. Las personas fallecidas fueron identificadas por el diario local La Capital como Teresa Caporaleti, Beatriz Méndez y María Vásquez. Hasta el momento, no se habían determinado las causas del siniestro.

Denuncian que un hombre fue golpeado en un geriátrico

La familia de un abuelo que vivía en un geriátrico de Mar del Plata denunció que el hombre, identificado como Héctor de 89 años, sufrió una golpiza dentro de la residencia ubicada en el barrio Punta Mogotes. “Mis primas fueron a visitarlo y notaron que tenía lesiones en las manos, en los ojos y en la boca”, contó al medio 0223 una nieta de la víctima.

“La señora que lo golpeó nos dijo que él tuvo un brote psicótico, que no quería tomar la medicación y por eso le pegó repetidas veces”, agregó la mujer. Los allegados del hombre, que padece Alzheimer, llevaron a la víctima a un control médico y comprobaron que presentaba fracturas en una de sus manos y heridas en la cara.

“Le podía haber dado la pastilla disuelta en la comida o en la bebida, no sé”, agregó otra familiar e indicó que decidieron sacar al hombre del geriátrico y luego realizaron la denuncia contra el lugar.

Informe del corresponsal en Mar del Plata Darío Palavecino