Se incendió una lancha en el Nahuel Huapi y su ocupante debió nadar hasta la costa para salvarse

Una lancha se incendió en plena navegación en el lago Nahuel Huapi y su único ocupante debió arrojarse al agua y nadar hasta la costa para ponerse a salvo. El episodio ocurrió el domingo cerca de las 17.30, a la altura de la península San Pedro, cuando una falla en el motor derivó en una explosión que provocó un rápido avance de las llamas. El joven logró salir por sus propios medios de la nave y fue asistido minutos después por un navegante que se encontraba por la zona.

El hecho se produjo cuando el joven navegaba a unos 800 metros y, al advertir humo, revisó el compartimiento del motor. En ese momento se generó una explosión que le ocasionó quemaduras en la cara y comenzó el fuego, que se expandió con rapidez alimentado por el combustible, según consignó La Angostura Digital.

Ante la imposibilidad de regresar a la costa con la embarcación, decidió abandonarla. Se colocó patas de rana que llevaba a bordo y nadó hasta una zona de rocas, donde permaneció a la espera de ayuda.

Dos kayakistas que se encontraban en el área advirtieron lo sucedido y dieron aviso a una embarcación cercana, comandada por Víctor Katz. El navegante se dirigió al lugar, encontró al joven y lo subió a su nave, donde le brindó los primeros auxilios, de acuerdo con lo informado por La Angostura Digital.

La embarcación siguió envuelta en llamas hasta quedar casi completamente destruida Administración de Parques Nacionales

La embarcación siguió envuelta en llamas hasta quedar casi completamente destruida. En cuestión de minutos, se rompió la estructura y se hundió, aunque algunos restos, como los tanques, permanecieron a flote en el lago.

A principios de 2026, el lago Nahuel Huapi fue también escenario de una tragedia. LA NACION informó que el 13 de enero un hombre de 39 años falleció tras meterse a nadar.

La víctima intentaba llegar a un velero que estaba en el cauce de agua, pero se descompensó en el camino y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, no logró sobrevivir.

Quería llegar a un velero: se metió a nadar en el Nahuel Huapi pero se descompensó y murió tincho bqp

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 18 cuando la víctima ingresó al lago desde la costa, frente al hotel El Casco, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Bustillo, para llegar nadando hasta un velero que se encontraba a pocos metros. Sin embargo, en medio del trayecto comenzó a tener dificultades, se hundió y no pudo continuar.

Un grupo de personas que se movilizaba en kayak lo vio y logró rescatarlo. Una vez en la costa, personal de Bomberos y de la Policía iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de una hora, pero los médicos constataron el fallecimiento.

Las autoridades judiciales informaron a los medios locales que este miércoles el cuerpo será sometido a una autopsia con la intención de intentar establecer las causas del deceso y determinar qué fue lo que le ocurrió a Roldán.