El Consulado de España anunció demoras en las ciudadanías por la cantidad de solicitudes que se presentaron

El Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, un órgano asesor del Consulado General de España, emitió un comunicado dirigido a los ciudadanos argentinos que realizaron una postulación para obtener la ciudadanía y explicó que el proceso podría dilatarse más de lo habitual debido a la alta demanda. El organismo consultivo pidió “paciencia y comprensión” y señaló que los postulantes pueden chequear qué expedientes están siendo evaluados actualmente.

Según indicó, el consulado registró 645.052 expedientes de solicitud de opción de la nacionalidad entre el 21 de octubre de 2022 y el 22 del mismo mes del año pasado, fecha en la que rigió la Ley de Memoria Democrática que permitía a descendientes de exiliados o emigrantes españoles iniciar el proceso.

El consejo expresó que, por consecuencia de la alta cantidad de solicitudes, se espera que el proceso de resolución “se dilate de manera extraordinaria” y aclaró que los expedientes son analizados por orden cronológico según la fecha de presentación.

El mensaje del Consejo de Residentes Españoles sobre las postulaciones

“El orden de prelación lo marcha la fecha de recepción de cada expediente en este Consultado General, de forma que los que antes se presentaron antes serán revisados y resueltos”, afirmó. Luego se le comunicará la resolución adoptada directamente al interesado por medio del correo electrónico que adjuntó al momento de su solicitud.

En tanto, el Consejo de Residentes Españoles dijo que los postulantes pueden corroborar a través del boletín informativo mensual del consulado cuáles son los expedientes que están siendo revisados en este momento y pidió tranquilidad. “El Consultado General realiza un gran esfuerzo por atender todas las solicitudes, sin dejar de cumplir con las normas legales y jurídicas que conlleva este tipo de tramitaciones. Por tanto, ante la previsibilidad de que el tiempo transcurrido sea largo, se ruega paciencia y comprensión”.

Meses atrás, Joaquín María de Aristegui Laborde, embajador español en la Argentina, explicó los motivos detrás de las demoras en las tramitaciones de la ciudadanía y sostuvo que “no hay que preocuparse”. Además marcó que la Ley de Memoria Democrática tuvo la mayor de cantidad de solicitudes en el país, lo que conllevó a un “esfuerzo suplementario”.

Joaquín de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina, confirmó las demoras en los procesos Fabián Marelli

“Esta ley en la Argentina fue un gran éxito. Es una ley que permitió dar respuesta a lo que el gobierno quería, que era desarrollar una satisfacción de justicia histórica en el marco de la democracia”, subrayó en diálogo con Radio Rivadavia.

En esta ocasión, el funcionario confirmó que los procesos van a demorarse y especificó: “¿Algunos sitios van a tardar más que otros porque el volumen no es igual? Por supuesto que sí. Pero tengan la certeza de que no hay ningún motivo de preocupación y, desde luego, las personas que crean que hay algún problema, se lo digo desde ahora que no es el caso".

“Nadie que quiso acudir a este proceso se quedó atrás y para mí como embajador, y como español en Argentina ahora, fue muy emocionante ver que se alcanzó esa primera meta. Ahora estamos en la segunda fase, que es la de tramitación de las citas para presentar los expedientes y de estimación de los expedientes, inscripción y, posteriormente, el paso final, que es la expedición del pasaporte", detalló y advirtió que la red consular está en una "sobrecarga de trabajo" y se están tomando medidas para que los procedimiento se agilicen.