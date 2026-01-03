LA NACION

Se produjo un incendio en los bosques de Ezeiza, cerca del aeropuerto

Las llamas se iniciaron durante la tarde de este viernes, aunque por el momento se desconocen las causas

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en la zona de los bosques de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, al lado de un predio de una universidad privada y muy cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

De momento se desconocen las causas por las que se iniciaron las llamas y cinco dotaciones de bomberos trabajaban esta noche en el lugar. Si bien en los últimos días hubo condiciones secas y de calor muy grandes, la región no experimentó condiciones atípicas.

Desde Aeropuertos Argentina 2000 informaron a LA NACION que el incendio no produjo cambios en la operatividad. “Hay un incendio lejos. Se llegaba a ver el humor y olor a pasto quemado pero no afecta de momento la operación. Está normal”, detallaron.

Noticia en desarrollo.

