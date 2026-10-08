Se tiró a nadar en el río Cosquín y murió ahogado: tenía 25 años

Un joven de 25 años falleció este miércoles en el río de Cosquín. La víctima se había arrojado a nadar, de acuerdo con los primeros testimonios. Pese a que recibió asistencia de los servicios de emergencia y del personal de los bomberos, el hombre no sobrevivió.

Minutos después de las 13 del miércoles, personal policial acudió a las inmediaciones del cruce de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth, en el balneario La Toma, y encontró al joven al que le hacían las primeras maniobras de primeros auxilios. Pese a las tareas de reanimación cardiopulmonar, los profesionales constataron el fallecimiento, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Según la información preliminar que dieron algunos medios locales, la víctima, que sería un turista, se encontraba en ese balneario junto a dos menores de edad que serían sus sobrinos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven se habría arrojado al río y, tras ser perdido de vista por quienes estaban en la zona, posteriormente habría sufrido un ahogamiento.

Interviene en la investigación por lo sucedido la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Silvana Pen.

Otro caso, este año

Un hombre de 37 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, murió ahogado en el Valle de Traslasierra a mediados de abril de este año. El turista se encontraba de vacaciones con su pareja cuando decidió sumergirse para nadar en las aguas del río que atraviesa la región. Al ver que no regresaba, la mujer advirtió a las autoridades y los rescatistas activaron un protocolo de emergencia inmediato.

Los rescatistas encontraron su cuerpo sin vida, horas mas tarde. (Foto: DUAR)

Personal especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Dirección de Bomberos inspeccionó el fondo del río en el balneario Los Remansos y su equipo de buzos llegó hasta el sector de mayor profundidad, donde encontró a la víctima. La división de rescate localizó el cuerpo a cinco metros de profundidad después de varios intentos en el área.

El balneario donde ocurrió la tragedia destaca como uno de los puntos más visitados del Valle de Traslasierra por sus características naturales, pero especialistas señalan que las corrientes ocultas y los pozos de gran profundidad constituyen grandes peligros para quienes desconocen el terreno.