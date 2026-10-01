Se viene un frente frío de 48 horas con lluvias y granizo en el AMBA para el viernes y sábado, pero a partir del domingo saldrá el sol y la máxima llegará a 18°

Las mañanas estarán marcadas por temperaturas bajas y posibilidad de precipitaciones. El día domingo regresará el sol y el termómetro sentirá un subidón térmico hasta llegar a registros de 23°C.

Clima de jueves: fresco, ventoso e inestable

Se espera otro día con viento frío que mantendrá atado al termómetro, impidiéndole ir por una tarde primaveral y promoviendo una mañana inestable donde alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría.

Se estima un amanecer con mayormente nublado, viento leve desde el sudeste y mínima de 11ºC. La jornada mostrará mucha nubosidad por la mañana, aunque la tarde será un poco más generosa con el sol logrando cielo parciamente nublado, poco viento y manteniéndose lejos frío con el termómetro recuperándose hasta 17ºC. La noche comenzará un lento giro del viento hacia el este con la nubosidad retirándose progresivamente y la temperatura cayendo hasta 14ºC.

Clima de viernes: amanecer invernal, tarde templada

El último día hábil de la semana comenzará con cielo algo nublado, mínima de 8ºC, y viento leve. Podremos contar con el sol desde temprano para poder sobrellevar una mañana fría y moldear una jornada con mucha amplitud térmica.

La primavera estará teñida de precipitaciones Foto: Diego Angeli

La primavera retomará el control después del mediodía, se esperan 18ºC en una tarde con nubosidad en aumento y manteniendo el viento desde el este y noreste. La noche cerraría con 15ºC, con las condiciones meteorológicas desmejorando, aunque con baja probabilidad de lluvias. Atención los que salgan, pasada la medianoche ya podríamos estar expuestos a la primera tanda de precipitaciones.

Clima de sábado: probabilidad de precipitaciones por la mañana

El comienzo del fin de semana estará marcado por tormentas intermitentes, donde aún no se descartan la posibilidad de caída de granizo. Se espera un amanecer con 10ºC, siguiendo con la senda de las mañanas invernales, viento moderado del noreste y cielo nublado. Las simulaciones indican que las lluvias cesarían después del mediodía, dejando paso un ingreso de aire frío y seco.

Se esperan 19ºC promediando el día, con viento leve desde el sur y cielo parcialmente nublado. La noche estará a salvo para los que quieran salir en un cierre con menos nubosidad, poco viento y 14ºC.

Este es el clima del finde

Clima de domingo: regreso del sol

El domingo nos devolverá al sol en un amanecer con cielo algo nublado, viento leve o calmo y mínima de 10ºC. Se espera por una mañana fresca pero que permita caminar bajo el sol para aquellos que tengan algún plan temprano. Hacia el mediodía volverá a girar el viento para permitir el descenso de aire templado desde el noreste soplando suavemente. La tarde avalará cualquier plan al aire libre con un ambiente muy agradable, con poco viento, pocas nubes y 18ºC. La noche mostrará un importante descenso de aire caliente para que el mercurio casi no caiga en un cierre con 17ºC que le dejará todo para que el lunes suba la temperatura.

Borrador del fin de semana: este es el pronóstico del tiempo

La próxima semana mostrará sus tres primeras jornadas con viento desde el norte y noreste permitiendo que la primavera se luzca con tardes de 23ºC. A partir de la noche del miércoles tendremos viento del sudeste por varios días lo que traerá mucha nubosidad y máximas más bajas.

Estadística meteorológica de octubre

Temperatura mínima media : 13,4ºC.

: 13,4ºC. Temperatura máxima media : 22,6ºC.

: 22,6ºC. Máxima histórica absoluta : 36,3ºC el 26 de octubre de 2021.

: 36,3ºC el 26 de octubre de 2021. Mínima histórica absoluta : -2ºC el 2 de octubre de 1911.

: -2ºC el 2 de octubre de 1911. Máxima más baja : 9,6ºC en 1935.

: 9,6ºC en 1935. Mínima más alta : 24,5ºC en 24,5ºC.

: 24,5ºC en 24,5ºC. Precipitación media : 119, 3 mm (el mes con mayores acumulados del año).

: 119, 3 mm (el mes con mayores acumulados del año). Mes más lluvioso : octubre de 1967 con 367,1 mm (el mes con más precipitación de la historia meteorológica moderna, llovieron 19 días).

: octubre de 1967 con 367,1 mm (el mes con más precipitación de la historia meteorológica moderna, llovieron 19 días). Mes más seco : octubre de 19916 con 4,6 mm.

: octubre de 19916 con 4,6 mm. Precipitación máxima en 24 h: 132 mm el 28 de octubre de 2014.

Eso es todo, amigos. Atención que la mañana de este jueves podría presentar algunas lluvias aisladas por lo que alguna campera impermeable podría llegar a ser estratégica. Lentamente las mínimas comienzan a escapar del frío intenso invernal, aunque todavía justifican salir abrigados, si bien estamos transitando una semana fresca muy pronto volveremos a superar los 20ºC.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli