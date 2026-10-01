Viento, lluvia y frío: así estará el clima durante la peregrinación a Luján del sábado 3 y domingo 4 de octubre

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026 se producirá la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la convocatoria oficial de comienzo está establecida para el sábado, a las 10, en el Santuario de San Cayetano, emplazado en la calle Cuzco 150 en el barrio porteño de Liniers.

A raíz de este evento, que se da un mes antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, los fieles se preguntan cómo estará el clima para el próximo fin de semana. Al recorrer un trayecto importante, que puede durar todo el día -dependiendo el ritmo de cada persona-, la caminata puede estar condicionada por la meteorología.

peregrinacion a pie a lujan Nicolás Suárez

Cabe destacar que la caminata a Luján se da solamente en la jornada del sábado. A partir de las primeras horas del domingo, con la llegada de los fieles a la zona bonaerense, comienzan las misas pactadas para las 01.00, 02.30, 04.00, 05.30 y la central, a las 07.00, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

El clima para el sábado 3 de octubre durante la peregrinación a Luján

Al recorrer 60 kilómetros, la caminata puede estar condicionada por el factor climatológico. Según el reporte del SMN (Servicio Meteorológico Nacional), el tiempo en Capital Federal -punto de partida para muchos peregrinos- durante la mañana marca una probabilidad del 10 al 40% de tormentas aisladas. La temperatura será de 9°C y el viento predominante del sur.

En medio de una peregrinación que incluye varios pasajes, uno de los puntos más cercanos al comienzo es Morón. De manera estimativa, en caso de llegar al mediodía, el clima seguirá inestable, con posibilidad de lluvias, por lo que se recomienda llevar una campera impermeable -o, en su defecto, paraguas- y zapatillas cómodas.

El clima en Morón para el sábado 3 de octubre

Otra de las localidades que incluye el recorrido preestablecido por el sitio oficial de la Peregrinación Luján es Merlo. En este punto geográfico, el clima seguirá cubierto de nubes en horas de la tarde, aunque no hay probabilidad de lluvias.

Antes de llegar a la final del recorrido, otro punto cúlmine es General Rodríguez en horas de la tarde-noche. Según el pronóstico, el cielo estará mayormente nublado, con apenas una posibilidad de 10% de precipitaciones.

El clima en la Peregrinación a Luján 2026 Nicolás Suárez

Finalmente, en Luján, en horas de la noche, las nubes comenzarán a disiparse y en las primeras horas del domingo habrá un cielo completamente despejado.

El clima para el domingo 4 de octubre durante la peregrinación a Luján

Al ser la misa en las primeras horas del día, los peregrinos deben tener en cuenta que el cielo estará despejado, sin probabilidad de lluvias. De esta forma, tras una extenuante caminata, quienes lleguen a Luján y alrededores disfrutarán de una jornada dominical sin ningún tipo de complicaciones en cuanto a lo climático.

Recomendaciones para la caminata a Luján

A continuación, las principales recomendaciones que todo peregrino debería tener en cuenta antes de iniciar el camino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján: