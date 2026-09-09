Se avecina una masa de aire polar que traerá tormentas, sudestada, ráfagas de 75 km/h, y un brusco desplome térmico: las zonas afectadas

Una masa de aire polar comenzará a avanzar desde el extremo sur de la Patagonia hacia el norte y provocará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días. El fenómeno estará acompañado por tormentas, lluvias, nevadas y fuertes vientos, con ráfagas que podrán superar los 75 kilómetros por hora.

El descenso térmico se sentirá con mayor intensidad entre el jueves y el viernes, cuando el aire frío alcance Río Negro y Neuquén. En algunos sectores del norte patagónico, las temperaturas podrían caer cerca de 10°C en apenas 24 horas.

Además, sobre la costa rionegrina se prevé un marcado incremento del viento del sur y sudeste, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y condiciones similares a una sudestada. Luego, el sistema continuará su recorrido hacia el centro de la Argentina durante el sábado.

Pronostico del tiempo

Cuándo ingresará la masa de aire polar

De acuerdo con el pronóstico elaborado por Meteored, durante este miércoles 9 de septiembre un frente frío comenzará a avanzar desde el extremo sur de la Patagonia, mientras una dorsal de alta presión continuará dominando sobre Neuquén y Río Negro. La interacción entre ambos sistemas generará un marcado aumento del gradiente de presión, responsable de una jornada muy ventosa en buena parte de Santa Cruz y Chubut.

Las ráfagas más intensas se concentrarán durante la tarde sobre la estepa y los sectores costeros de ambas provincias, donde podrán superar localmente los 75 kilómetros por hora. Río Gallegos será uno de los puntos más ventosos, mientras que en Trelew y otras localidades de Chubut se esperan registros cercanos a los 55 kilómetros por hora.

Al mismo tiempo, la irrupción del aire frío favorecerá la aparición de nevadas sobre el sur de Tierra del Fuego y de algunos chaparrones de nieve aislados en Santa Cruz.

En Ushuaia se espera una temperatura máxima cercana a los 3°C, junto con algunas nevadas, mientras que Río Grande alcanzará alrededor de 5°C y podría registrar precipitación mezclada. El Calafate rondará los 3°C, con posibilidades de algún chaparrón de nieve durante la mañana.

El norte patagónico, en cambio, todavía permanecerá dentro de una masa de aire más templado. Trelew llegará a unos 18°C, Viedma a 17°C y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén tendrá valores de entre 18°C y 19°C, con cielo mayormente despejado.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

🌡️ Ascenso de la temperatura en el #AMBA, inestable por la noche con baja probabilidad de alguna lluvia aislada.



☃️#Nevadas en Tierra del Fuego y en la cordillera del centro y sur patagónico.



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Cuándo se producirá el brusco desplome térmico

El cambio más significativo se producirá durante el viernes, cuando el frente frío llegue al norte de la Patagonia y provoque una caída de hasta 10°C en las temperaturas en apenas un día.

Aunque las nevadas serán menos generalizadas de lo que indicaban los primeros pronósticos, podrán presentarse chaparrones de nieve sobre la Línea Sur de Río Negro y precipitaciones de lluvia y nieve en sectores del centro y sur de Neuquén.

En el Alto Valle habrá probabilidades de lluvias, especialmente durante la primera parte de la jornada. Tampoco se descarta alguna mezcla con aguanieve en los sectores elevados de las bardas.

Neuquén y General Roca tendrán temperaturas máximas cercanas a los 9°C, después de haber alcanzado valores de entre 18°C y 19°C durante las jornadas anteriores. En Zapala, en tanto, la máxima rondará apenas los 3°C y habrá probabilidades de nevadas.

Pronóstico del tiempo extendido, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Vientos del sudeste y ráfagas de hasta 70 km/h en la costa

Sobre la costa de Río Negro se esperan lluvias y un marcado fortalecimiento del viento proveniente del sur y sudeste. Las ráfagas podrían alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, lo que generará condiciones similares a una sudestada en las localidades costeras.

Detrás del frente frío se instalará rápidamente un anticiclón sobre el centro patagónico. La presencia de este sistema permitirá que disminuya la nubosidad, pero también favorecerá un fuerte enfriamiento nocturno.

Como consecuencia, podrían registrarse heladas intensas en sectores de Chubut y Santa Cruz, con temperaturas mínimas inferiores a los -5°C en algunos puntos.