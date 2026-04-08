Llega un frente que traerá tormenta eléctrica, ráfagas de viento y descenso de temperatura: las zonas afectadas

Distintas regiones del país atraviesan un nuevo episodio de inestabilidad marcado por la finalización de la ciclogénesis, un fenómeno meteorológico que generó cambios bruscos en el tiempo.

El pronostico del tiempo

Qué es la ciclogénesis y por qué impactó en el país

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Este fenómeno se produce por una caída abrupta de la presión atmosférica, que obliga al aire a reorganizarse y favorece condiciones de tiempo inestable.

En el escenario actual, su desarrollo estuvo vinculado al choque entre una masa de aire cálida y húmeda y el ingreso de aire frío, una combinación que potenció la formación de lluvias persistentes, ráfagas de viento y un marcado descenso de la temperatura.

Si bien no siempre deriva en tormentas severas, en este caso el fenómeno está generando precipitaciones continuas y condiciones adversas en buena parte del centro y noreste del país.

La ciclogénesis potencia la formación de lluvias persistentes, ráfagas de viento y un marcado descenso de la temperatura

Cuándo dejará de llover

El mal tiempo continuará durante la madrugada y la mañana del miércoles en gran parte del país, con una leve baja térmica en la ciudad: se prevé una mínima de 16°C y una máxima de 22°C.

Sin embargo, el organismo anticipa una mejora progresiva hacia la segunda mitad del día: las lluvias cesarían el miércoles por la tarde, dando paso a condiciones más estables, aunque con cielo mayormente nublado y persistencia del viento.

Lluvia en la Ciudad Ricardo Pristupluk

Alertas vigentes en el país

El fenómeno impacta en varias regiones con distintos niveles de alerta:

Alerta amarilla por lluvias : provincia de Buenos Aires .

: provincia de . Alerta amarilla por vientos : Buenos Aires , Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos .

: , y . Alerta amarilla por tormentas: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Estas condiciones forman parte de un período más amplio de inestabilidad que podría extenderse varios días, con altibajos térmicos, precipitaciones persistentes y ráfagas intensas.

7 ABR I ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 30-75 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

🧊 Granizo



🌧️ #Lluvia

🟨 30-70 mm



🌬️ #Viento

🟨 35-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/Lh1L1yQWrb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) April 7, 2026

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

El SMN difundió una serie de medidas para minimizar riesgos durante este tipo de eventos:

Evitar salir si no es necesario.

si no es necesario. No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

y mantener limpios desagües y sumideros. Desconectar electrodomésticos ante posibles ingresos de agua.

ante posibles ingresos de agua. Mantenerse alejado de puertas y ventanas .

. Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

que puedan ser desplazados por el viento. En caso de estar al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado.

Mientras persiste la ciclogénesis, las autoridades recomendaron seguir los reportes oficiales y extremar precauciones ante posibles complicaciones derivadas del mal tiempo.