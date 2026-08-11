Se vienen 72 horas de una nueva masa de frío polar, con heladas, tormentas y un cambio brusco en el pronóstico: las zonas afectadas

Tras un fin de semana caracterizado por la presencia del sol, la jornada de este martes 11 de agosto comenzó con el cielo parcialmente nublado, tras la llegada de un “sistema de altas presiones” que traerá baja sensación térmica, humedad, inestabilidad y un cambio brusco del tiempo, durante el comienzo de la semana.

Pronostico del tiempo

Cambio brusco del tiempo

Según el sitio especializado Meteored, este martes comenzará a evidenciarse un cambio en las condiciones meteorológicas. El viento irá dejando atrás la predominancia del sector sur y favorecerá un mayor ingreso de humedad, lo que se traducirá en un incremento de la nubosidad sobre el AMBA.

La transición será progresiva, ya que las temperaturas mínimas subirán respecto del domingo y el lunes y rondarán los 6°C, mientras que durante la tarde el ambiente continuará fresco, con valores máximos de 13°C.

A su vez, el aumento de la cobertura nubosa hará que la diferencia entre las temperaturas de la madrugada y las de la tarde sea menor. El cielo cubierto moderará tanto el descenso térmico durante la noche como el ascenso de las temperaturas a lo largo del día.

Las zonas bajo alerta amarilla y naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta naranja para algunas zonas de Mendoza, mientras que la amarilla se extiende por zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, además de abarcar gran parte de Neuquén.

11 AGO | ⚠️ #Alertas para hoy:



❄️ Nevada

🟧 50-100 cm

🟨 10-50 cm

⚠️ Vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



📲 Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/vLkAjz9j4y — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 11, 2026

Pronóstico del tiempo

Con el correr del tiempo las temperaturas comenzarán a aumentar. Para el miércoles, se espera una mínima de 8°C y una máxima de 12°C un cielo nublado, con probabilidad de precipitaciones durante la tarde. Asimismo, el jueves será una jornada similar en cuanto a temperatura con lluvias pronosticadas para la tarde y la noche, mientras que el viernes las temperaturas rondarán entre los 10°C y los 14°C, sin probabilidad de lluvias.

Durante el fin de semana, el cielo continuará nublado con temperaturas que rondarán los 12°C y los 16°C, con un viento predominante del este.

Recomendaciones del SMN por frío extremo

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrígate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirígite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.