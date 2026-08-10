Sigue la ola polar en Buenos Aires: cuál será el día más frío de la semana, según el SMN

Tras un fin de semana caracterizado por la presencia del sol, se espera la llegada de un “sistema de altas presiones” que traerá baja sensación térmica, humedad, inestabilidad y un cambio brusco del tiempo, durante el comienzo de la semana.

Para la jornada de este lunes 10 de agosto, se presentaron heladas, con temperaturas que rodaron los 0°C en el Gran Buenos Aires, mientras que en CABA la mínima alcanzó los 2°C. El cielo permanecerá despejado durante todo el día con la presencia de un viento proveniente del sudeste.

Pronostico del tiempo

Las provincias bajo alerta amarilla por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este lunes una alerta amarilla por frío extremo en 11 provincias argentinas.

La ciudad de Buenos Aires y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires: el este de Castelli; Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo; y las zonas serranas de Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil permanecen bajo la advertencia. Asimismo, la alerta también llega al sureste de Corrientes, el oeste de Córdoba, el noreste de San Luis, La Pampa, La Rioja, San Juan, el oeste de Mendoza, el noroeste de Neuquén y el noroeste de Chubut.

Rige una alerta amarilla por frío extremo en varias provincias del país SMN

Cambio brusco del tiempo

Según el sitio especializado Meteored, el martes comenzará a evidenciarse un cambio en las condiciones meteorológicas. El viento irá dejando atrás la predominancia del sector sur y favorecerá un mayor ingreso de humedad, lo que se traducirá en un incremento de la nubosidad sobre el AMBA.

La transición será progresiva, ya que las temperaturas mínimas subirán respecto del domingo y el lunes y rondarán los 6 °C, mientras que durante la tarde el ambiente continuará fresco, con valores máximos que se ubicarán entre los 11 y 13 °C.

A su vez, el aumento de la cobertura nubosa hará que la diferencia entre las temperaturas de la madrugada y las de la tarde sea menor. El cielo cubierto moderará tanto el descenso térmico durante la noche como el ascenso de las temperaturas a lo largo del día.

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