Seis pingüinos contaminados con petróleo fueron rescatados y volvieron al mar

La Fundación Mundo Marino liberó este viernes a seis pingüinos en la costa de San Clemente del Tuyú, tras rehabilitarse de heridas causadas por redes de pesca y contaminación de petróleo. Los animales fueron rescatados en distintas playas del país durante los últimos dos meses.

El grupo está integrado por cuatro pingüinos magallánicos encontrados en las costas locales entre finales de junio y mediados de julio, y dos pingüinos saltarines hallados en Mar de Ajó y en la zona de Faro Querandí.

Los primeros ingresaron tras quedar atrapados en mallas de pesca artesanal, mientras que los saltarines tenían restos de petróleo pegados a su plumaje, además de cuadros de desnutrición y deshidratación.

El momento en que los pingüinos fueron liberados

El rescate fue posible gracias a los pescadores locales, que se comunicaron no bien vieron a los animales heridos. Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate de la institución, explicó: “En estos casos fue fundamental la actitud de los pescadores artesanales”.

“Apenas encontraron a los pingüinos en las redes se pusieron en contacto con nosotros. Esa rapidez permitió que los animales pudieran ser atendidos enseguida y llegaran en condiciones relativamente buenas, aunque presentaban algunas heridas superficiales provocadas por las redes”, agregó Heredia al respecto.

Los pingüinos se encontraban heridos antes de su rehabilitación

En el caso de los animales afectados por hidrocarburos, la mancha destruye la barrera térmica de sus plumas y genera riesgo de intoxicación cuando intentan limpiarse con el pico. Antes de lavarlos, los técnicos tuvieron que estabilizar la temperatura corporal de las aves, hidratarlas y aislarlas.

Luego de limpiarles la sustancia, los pingüinos pasaron a piletas exteriores para ejercitarse y redistribuir con su pico el aceite natural de la glándula uropígea, proceso que les devuelve la impermeabilidad.

El rescate fue posible gracias a los locales que encontraron a los animales vulnerables

Al ser especies gregarias, el regreso al mar requiere conformar una bandada adecuada. En abril, otros 15 pingüinos regresaron a su hábitat natural del mismo modo, después de ser atendidos por causas similares.

Las especies y posibles señales de alerta

Los pingüinos de Magallanes habitan el litoral sudamericano desde la Patagonia hasta Tierra del Fuego y hacen viajes migratorios de hasta 5000 kilómetros persiguiendo cardúmenes de anchoíta.

Por su parte, el pingüino saltarín occidental, reconocible por sus cejas amarillas y ojos rojos, pasa la mayor parte del tiempo en alta mar y su aparición en las costas de la Provincia es poco habitual. Están clasificados en estado de “peligro” por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación por el impacto del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación marina.

Los seis pingüinos fueron liberados en grupo

Desde el organismo informaron que la presencia de un pingüino aislado y solo en la playa representa una señal de alerta médica y no un comportamiento habitual. Estando fuera del agua suelen atravesar hipotermia, desnutrición o lesiones.

Por este motivo, en caso de ver una situación de este tipo, se recomienda mantener distancia, no intentar alimentarlos ni forzarlos a entrar al agua, alejar a las mascotas y avisar de inmediato a los equipos de rescate animal.