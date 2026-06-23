Semana polar: la ola de frío que hará caer las temperaturas en todo el país, incluso en las zonas más cálidas

Entre hoy y el jueves de esta semana, una intensa masa de aire frío impulsada por vientos del sur provocará una marcada caída de las temperaturas en gran parte de la Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los termómetros apenas rozarán los dos dígitos en numerosas provincias y las mínimas descenderán por debajo de cero en sectores de Santa Fe, La Pampa, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

Este martes, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo en varias zonas del norte y centro del país. Se trata de regiones que habitualmente registran temperaturas más elevadas durante esta época del año, pero que ahora enfrentarán mínimas de hasta 2°C y máximas cercanas a los 13°C durante las horas más cálidas de la jornada. Las áreas alcanzadas por las alertas incluyen sectores de Salta, Formosa, Tucumán y diversas localidades de Jujuy, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan y Neuquén.

Si bien este tipo de alertas se actualiza diariamente en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, el pronóstico semanal muestra una tendencia persistente. Las bajas temperaturas no se limitarán a una jornada puntual, sino que se mantendrán durante varios días consecutivos, configurando uno de los episodios de frío más significativos de las últimas semanas.

Además de esa alerta, también se emitió una alerta por nieve en la zona cordillerana de Santa Cruz y por viento Zonda en el norte de Jujuy.

Alerta por frío extremo en la Argentina SMN

En el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque por el momento no rige ninguna alerta meteorológica, el descenso térmico también se hará sentir. Hasta el sábado no se esperan temperaturas superiores a los 16°C y las mínimas se mantendrán en torno a los 5°C. A esto se suma el elevado nivel de humedad característico de la región, un factor que suele intensificar la sensación de frío. Los pronósticos también anticipan abundante nubosidad sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, una condición que podría persistir al menos hasta el viernes.

La misma tendencia se observa en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, así como en Santa Fe y Córdoba. Allí, las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 12°C en varios sectores, mientras que las mañanas estarán marcadas por registros particularmente bajos para la época.

Rigen alertas por frío extremo y vientos en diferentes provincias argentinas Windy

Heladas en las zonas más cálidas

Aunque inusual, el avance del aire polar también impactará sobre la región subtropical argentina y la zona chaqueña. En Misiones se esperan máximas cercanas a los 12°C y mínimas de apenas 2°C. En Formosa y Chaco, en tanto, las temperaturas mínimas rondarán los 5°C y las máximas difícilmente superarán los 15°C antes del fin de semana.

Según los pronósticos meteorológicos, las temperaturas mínimas continuarán descendiendo gradualmente a lo largo de la semana, mientras que las heladas comenzarán a extenderse sobre amplias áreas productivas del país. En algunos sectores del centro y norte argentino, las condiciones podrían favorecer la repetición de este fenómeno durante varias jornadas consecutivas.

De acuerdo con distintos foros y espacios de seguimiento del sector agropecuario, la prolongación de varios días con temperaturas bajo cero mantiene en alerta a productores de distintas regiones. Los cultivos más sensibles a las heladas, especialmente aquellos que atraviesan etapas clave de desarrollo, podrían verse afectados por el estrés térmico. En el caso de la ganadería, el frío extremo también supone desafíos adicionales vinculados al manejo de los animales y a sus requerimientos nutricionales.

Cuando las heladas se extienden durante varios días, pueden reducir la productividad, elevar los costos de producción y demorar determinadas tareas agropecuarias. En algunas zonas, además, las medidas necesarias para proteger cultivos o reforzar la asistencia al ganado implican gastos adicionales en un momento especialmente importante de la campaña.

Lluvias en la costa

Además del marcado descenso de las temperaturas, se espera abundante lluvia en distintos puntos de la costa atlántica. Para este martes se pronostica una probabilidad de precipitaciones de hasta el 100% entre la mañana y la tarde. Aunque las chances de lluvia disminuirán durante la noche, se prevén cielos cubiertos y condiciones inestables que podrían prolongarse hasta el inicio del fin de semana.

En Mar del Plata, el frío también será protagonista. Las temperaturas mínimas descenderán por debajo de los 3°C y recién el jueves las máximas volverían a ubicarse por encima de los 10°C. La combinación de viento, humedad y nubosidad contribuirá a reforzar la sensación de frío en toda la región costera.