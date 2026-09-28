¿Sentís que nunca te alcanza el tiempo? Una psicoterapeuta explica por qué pasa y qué podés hacer

En el día a día, es común sentir que el tiempo no alcanza. Entre el trabajo, las responsabilidades personales y la vida social, muchas personas terminan el día agotadas, sin haber dedicado un momento para sí mismas. Nilda Chiaraviglio, psicoterapeuta clínica y experta en relaciones de pareja, se refirió a esta problemática, señalando que la sensación de falta de tiempo puede generar ansiedad y afectar nuestra tranquilidad.

“¿Cuántas veces perdemos la tranquilidad con esto de que no tengo tiempo? No es el tiempo, es qué hacés vos en tu agenda durante ese tiempo en el que sale el sol y se pone”, señaló la profesional durante una charla con el canal Movimiento Tranquilo.

Chiaraviglio advirtió que este mal hábito puede generar un ciclo interminable en el que el cerebro cree que nunca hay suficiente tiempo. “Es la mejor manera de ser infeliz”, enfatiza.

Para evitar esa sensación, recomienda priorizar lo esencial en lugar de sobrecargarse de tareas. “Si no lo hacés, se activará el circuito de la frustración”, asegura.

Diseñar un plan diario con actividades realistas ayuda a mantener un equilibrio y evitar la sensación de que nunca se cumplen los objetivos. Además, dedicar pequeños momentos a disfrutar placeres sencillos, como un café en calma o una ducha relajante, contribuye a reducir el estrés y a vivir el presente.

Para evitar esa sensación, la experta recomienda priorizar lo esencial en lugar de sobrecargarse de tareas

“El hipocampo se agranda y aumenta tu capacidad cognitiva. Vas a tener mucha más creatividad”, agrega la especialista.

Cuando lográs completar tus tareas del día, tu cerebro aprende que sí puedes hacerlo, lo que fortalece la confianza en ti mismo y mejora tu capacidad para enfrentar nuevos desafíos.

Organizar bien el tiempo no solo ayuda a ser más eficiente, sino también a ganar claridad mental, reducir la reactividad emocional y potenciar la creatividad.

Diseñar un plan diario con actividades realistas ayuda a mantener un equilibrio y evitar la sensación de que nunca se cumplen los objetivos

Más consejos para aprovechar mejor el tiempo

Según la plataforma de gestión de proyectos Asana, la gestión eficiente del tiempo se centra en conectar las tareas diarias con los objetivos a largo plazo. Esto implica establecer prioridades claras y organizar el trabajo de manera que cada actividad contribuya al logro de metas mayores. La planificación anticipada, preferiblemente al final de cada día, permite comenzar la jornada siguiente con un enfoque claro y definido.

Además, la empresa destaca la importancia de la autogestión y la eliminación de distracciones. Esto incluye aprender a decir “no” a tareas no esenciales o delegarlas cuando sea posible. La realización de auditorías periódicas de las tareas ayuda a identificar patrones de uso del tiempo y a realizar ajustes necesarios. Asimismo, se recomienda aprovechar herramientas digitales para la gestión de tareas, en lugar de depender de métodos manuales.

Finalmente, Asana promueve la adopción de hábitos que fomenten la concentración y la productividad. Esto incluye desactivar notificaciones innecesarias, organizar el espacio de trabajo y agrupar tareas similares para realizarlas en bloque. También se destaca la importancia de tomar descansos regulares para evitar el agotamiento y mantener la claridad mental.