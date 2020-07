Sergio Berni se mostró dispuesto a un apartamiento de la policía bonaerense en la búsqueda de un joven Fuente: Archivo

8 de julio de 2020 • 13:31

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló hoy sobre el pedido para que se aparte a la policía bonaerense de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro , del que no se tienen noticias desde el 30 de abril pasado. Según sus familiares, la fuerza es la responsable de la desaparición del joven .

"No surge ninguna evidencia" de una posible responsabilidad policial en el hecho dijo Berni hoy en declaraciones a la radio FM Brújula, de Bahía Blanca. Consultado sobre el pedido de apartamiento de la policía bonaerense de la causa por búsqueda de paradero de Castro, dijo: "Si ello le lleva tranquilidad a una madre que está buscando a su hijo, me parece es una obligación nuestra acompañar esa decisión".

La causa por el paradero del joven es investigada por el Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 20 de Bahía Blanca, Rodolfo de Lucía.

"Es una responsabilidad de la Justicia determinar si hay o no compromiso por parte la Policía", dijo Berni y sostuvo que "hasta ahora, en toda la investigación no surge ninguna evidencia de que eso sea cierto, no quiere decir que lo descartemos por completo".

Castro es buscado desde el pasado 30 de abril tras salir de la localidad de Pedro Luro, al sur de Bahía Blanca, rumbo a esa ciudad bonaerense. Según la versión policial, difundida en medios locales, el joven no contaba con un permiso de circulación, por lo que a 30 kilómetros un retén policial lo detuvo y le labró un acta por romper el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tras ello, lo dejaron seguir su ruta hacia Bahía Blanca. Pero nadie volvió a verlo.

Facundo Castro no se contacta con su familia desde el 30 de abril, su familia denunció que la policía bonaerense tuvo que ver con su desaparición

La madre del joven, Cristina Castro, a través de sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, presentó la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía Federal de Bahía Blanca a cargo de Santiago Ulpiano Martínez por "desaparición forzada de persona" con el argumento de que "fueron policías" quienes vieron por última vez al joven con vida "y las explicaciones que dieron no son convincentes".

La Comisión Provincial por la Memoria se presentó como querellante en la causa, por lo que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires solicitó separar a la Policía Bonaerense de la investigación por el paradero de Facundo.

Si bien Berni se mostró comprensivo con el pedido de la familia de apartar a la fuerza que él preside, explicó que envió el jefe de la Policía Bonaerense para sumarse al equipo de investigación del que también participa Asuntos Internos "para hacer un profundo análisis policial" .

" He mandado la mejor gente que tengo . Cuando tomé contacto con la madre, ella decidirá cómo quiere que siga nuestra colaboración en la causa. Yo creo que la Policía Bonaerense tiene las herramientas más completas para llevar adelante una investigación de este tipo en Bahía Blanca", afirmó Berni.

"Obviamente que, cuando uno investiga, tiene la obligación de estudiar todos los escenarios posibles y nadie se debe sentir ofendido porque se trata de la desaparición de un chico de 22 años que estamos buscando hace dos meses ", expresó el funcionario.