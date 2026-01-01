Año Nuevo: cómo funcionan los servicios y el transporte hoy, 1 de enero

Con motivo de los festejos por Año Nuevo, este 1 de enero rige un esquema especial de funcionamiento para los servicios públicos, el transporte y la circulación en la Ciudad. Según explicaron en un informe de LN+, la jornada presenta modificaciones en la rutina habitual, por lo que resulta clave conocer qué actividades están operativas y cuáles no antes de salir de casa.

Durante el feriado, varios servicios funcionan con cronogramas reducidos o especiales, mientras que otros mantienen su actividad normal. El impacto se da principalmente en la administración pública, la atención sanitaria y el transporte público, en un día marcado por menor movimiento pero con servicios esenciales garantizados.

Servicios en Ano Nuevo

Salud y atención de emergencias

Los hospitales públicos funcionan solo con guardias, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. En tanto, los servicios de emergencias, como el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la Policía, los Bomberos y Defensa Civil mantienen guardias activas las 24 horas.

Administración pública y espacios culturales

La administración pública permanece sin actividad, por lo que no hay atención en oficinas estatales. Los museos y parques se encuentran cerrados durante toda la jornada.

Transporte público

El transporte funciona con cronogramas reducidos.

Colectivos y trenes circulan con frecuencia de domingo , pese a tratarse de un día jueves.

circulan con , pese a tratarse de un día jueves. El subte y el premetro operan entre las 8 y las 20 horas.

Tránsito, estacionamiento y peajes

El estacionamiento está permitido en avenidas, mientras que el estacionamiento medido no tiene vigencia durante el feriado. La recolección de residuos se realiza con normalidad.

Los peajes funcionan sin modificaciones, aunque se aplican horarios pico de fin de semana: