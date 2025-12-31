Cortes de luz, en vivo: dónde se registra falta de suministro en Buenos Aires este miércoles

En los veranos es posible que haya cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que cuando aumentan las temperaturas sube la demanda de eléctrica para mantener los hogares, locales y oficinas frescos. Esto se acentúa con el calor extremo que se está experimentando en los últimos días de diciembre, y que provoca que este 31 de diciembre, mientras se prepara la mesa de fin de año, se note aún más.

Por el momento, aún no se registraron apagones masivos en la ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano bonaerense. De todos modos, en la mañana de este miércoles se registran casi 8000 usuarios de Edenor y Edesur sin suministro de luz, de acuerdo al sitio oficial del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad).

El aumento en la demanda de electricidad puede provocar cortes de luz Daniel Jayo - Archivo

A lo largo del día, estos números pueden ir incrementando porque a medida que va aumentando la temperatura, la demanda puede hacer que el sistema eléctrico se sature. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó hoy un alerta naranja por temperaturas extremas en la CABA, cuyo efecto puede ser de moderado a alto en la salud.

Mapa de los cortes de luz en Buenos Aires de este miércoles 31 de diciembre

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es un organismo descentralizado que supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las compañías distribuidoras. También provee un mapa de cortes en tiempo real, con el cual se puede seguir en vivo el estado de la red eléctrica del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).