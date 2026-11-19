“Shacá la bashura de 18 a 20 h”. Con esa frase, la Municipalidad de San Isidro lanzó una campaña para recordar a los vecinos el horario en el que deben depositar en cestos y contenedores los residuos domiciliarios. La iniciativa recupera un estereotipo asociado con la pronunciación de algunas palabras y busca convertirlo en un recurso para llamar la atención sobre una cuestión cotidiana: la limpieza de los barrios.

La intendencia explicó que la campaña surgió de un chiste que suelen hacerles a los sanisidrenses. “Quisimos aprovechar ese humor para generar impacto y, sobre todo, concientizar”, argumentaron. La firma de los carteles reproduce el recurso: “Shan Ishidro”, se lee.

Al ahondar en la explicación a LA NACION, dijeron: “En San Isidro venimos contando que el horario para sacar la basura es de 18 a 20. Pero capaz nos faltaba algo: decirlo en nuestro propio idioma. Así que quisimos probarlo en idioma shanishidrense”.

Entre quienes se encontraron con la publicidad en las calles, las reacciones fueron diversas. Algunos reconocieron el código humorístico y lo tomaron con naturalidad; otros consideraron que la representación resulta anticuada, exagerada o incluso estigmatizante. También hubo quienes señalaron que la creatividad termina desplazando el objetivo principal de la comunicación.

Los carteles de la curiosa campaña municipal Aldana Rizzuto

Para Alejandro Gayoso, de 63 años y vecino de Martínez, la propuesta tiene una doble lectura. Cuando leyó el cartel, a pedido de LA NACION, se le escapó una risa. Aunque admitió que le resultó gracioso, también cuestionó que se utilizara esa forma de hablar. “Me parece un poco estigmatizante, como si todos acá habláramos de esa manera”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la población del partido es heterogénea y que el estereotipo no representa esa diversidad.

Una mirada similar expresó Sofía Garreta, abogada de 25 años, también de Martínez. Si bien conocía el supuesto acento sanisidrense, consideró desacertado que la municipalidad lo utilice en una comunicación oficial. “Me parece innecesario. Considero que representa solo a una parte de la población sanisidrense y el Estado tiene que hablarle a todos sus integrantes”. Además, planteó que no cumple con el propósito del comunicado: “El mensaje que intentan dar con esa publicidad debería estar dirigido a todos, porque nos afecta a todos”.

Para ella, el hecho de que el estereotipo sea conocido no justifica que se lo reproduzca desde a nivel gubernamental: “Solo demuestran que las autoridades no conocen al pueblo que gobiernan”.

En la misma línea se manifestó Claudia Estivir, de 65 años, artista plástica que vive en Boulogne. Para ella, la propuesta no tiene gracia y remite a una imagen que quedó en el pasado. “Me molesta porque es discriminatorio en el fondo”, señaló. También cuestionó el uso de una escritura que dificulta la comprensión: “Para mí lo escrito es escrito y se escribe de una forma, punto”. Según contó, tuvo que detenerse a interpretar el cartel antes de entender qué quería comunicar.

También compartió la crítica a la gramática Elvira, de 90 años y vecina de San Isidro, que tampoco se mostró convencida por el recurso. Consultada sobre la publicidad, manifestó su preferencia por una comunicación directa: “Prefiero que diga sacar la basura”.

Una bolsa de residuos en la calle, junto a la estación Acassuso Pilar Camacho

La distancia entre el estereotipo y la experiencia cotidiana también apareció en otros testimonios. Stella Rodríguez, de 74 años, vecina del centro San Isidro, consideró que esa forma de hablar pertenece a otra época: “Eso ya pasó, fue en otra época, ahora ya no es así”. Para Gabriela Busquet, de 60 años y residente en Acassuso, el recurso termina desviando la atención de lo importante: “Uno se fija en lo otro y dice: ‘Ah, esto no es serio’”.

No obstante, hay quienes sí encontraron el humor en el mensaje. Tomás Torres, de 20 años, que trabaja en la venta de indumentaria y vive a pocas cuadras del Hipódromo de San Isidro, consideró que el chiste funciona y que puede resultar especialmente efectivo entre los más jóvenes. “Me parece una buena forma de hacer marketing”, opinó. Incluso contó que entre sus amigos y familiares suelen hacer chistes con esa manera de pronunciar algunas palabras: “En el trabajo tengo compañeros que son de Ramos Mejía, de Lanús, entonces medio que el chiste está instalado de que yo hablo así con ‘sh’, porque soy de San Isidro”.

Según su percepción, se trata de un código instalado entre personas de su edad, aunque reconoció que puede no generar la misma reacción entre los adultos.

En tanto, Tomás Sandoval, de 29 años y repartidor de comida, vecino de Beccar, contó que nunca había escuchado sobre estereotipo; cuando se le mostró una foto del cartel, también dijo que se tomaría con humor la propuesta si se lo encontrara en la calle.

El mensaje

La Municipalidad de San Isidro recordó el objetivo de la publicidad: “Queremos un San Isidro cada día más lindo, más limpio y mejor para vivir. Y para lograrlo, necesitamos del compromiso de todos los vecinos”.

Marina, de 37 años, de la localidad de Martínez, trabaja en un local gastronómico y tuvo una primera impresión diferente sobre el cartel: sintió que la publicidad se burlaba de los vecinos y no logró identificar con claridad qué les pedía. “No se entiende que lo tienen que sacar dentro del horario indicado”, respondió al ser consultada sobre el mensaje.

Tomás Torres también advirtió esa dificultad: aunque entendió la referencia, consideró que el juego de palabras “difumina” el objetivo de recordar el horario de recolección.

La Municipalidad de San Isidro publicó en sus redes sociales las consignas para poder sacar los residuos de las casas Captura de Pantalla

Esa preocupación fue compartida por Gayoso, quien señaló que la forma de escribir obliga a detenerse a interpretar el cartel. Sin embargo, consideró que el horario termina entendiéndose: “Por lo menos el 18 a 20 se entiende. Clarísimo”. Garreta, en cambio, fue más crítica sobre el efecto de la iniciativa: “Cuando lo vi, la primera sensación que tuve fue vergüenza, no ganas de sacar la basura”.

A su entender, la campaña no logra el objetivo: “Termina llamando más la atención por el motivo equivocado y desvía el foco de lo relevante”.

Entre quienes no tenían una opinión definida también aparecieron cuestionamientos sobre el cumplimiento de la norma. Claudia Gómez, de 56 años, vecina de Boulogne, dijo que no había escuchado antes esa forma de representar el acento. Al ser consultada sobre el mensaje de la campaña, puso el foco en el problema que la intendencia intenta combatir: “Nadie respeta el 18-20″. Según contó, en los nuevos contenedores se arrojan residuos a cualquier hora y no siempre se respetan las pautas de disposición.