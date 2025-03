“Si alguien sabe algo, por favor avise”: desesperados, vecinos de Bahía Blanca se unen para buscar a sus familiares

El temporal que azotó Bahía Blanca el viernes pasado dejó un saldo devastador: 16 víctimas mortales confirmadas y cerca de 100 personas aún sin localizar, según los últimos reportes oficiales. Mientras el suministro de energía comienza a restablecerse en algunas zonas céntricas, en localidades como General Cerri e Ingeniero White la situación sigue siendo crítica, sin acceso a luz ni agua potable. Frente a la incertidumbre y la desesperación, los propios vecinos organizaron un grupo en Facebook para compartir información sobre personas que continúan desaparecidas y fallecidos, con el objetivo de esclarecer el número real de víctimas y ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos.

Grupo Facebook - “ATENCIÓN – FALLECIDOS Y DESAPARECIDOS EN BAHÍA BLANCA TEMPORAL 07/03/25″

Creado el 11 de marzo pasado, el grupo “ATENCIÓN – FALLECIDOS Y DESAPARECIDOS EN BAHÍA BLANCA TEMPORAL 07/03/25″ ya cuenta con más de 8500 miembros, en su mayoría residentes de Cerri e Ingeniero White, las localidades más afectadas. En la plataforma, los usuarios suben fotos, nombres y detalles de personas que no han podido ser contactadas desde la tormenta. En varias publicaciones aparecen listas con nombres de personas que, denuncian los residentes, fallecieron y de otras que permanecen desaparecidas. En diálogo con LA NACIÓN, administradores del grupo afirmaron que su intención es “llevar transparencia” a la comunidad, dado que muchas familias aún no tienen respuestas claras sobre el paradero de sus familiares.

Las publicaciones se llenan de comentarios con frases como “es mi hermano”, “es mi hijo” o “necesito saber si alguien lo vio”. En una de ellas se pueden ver 67 fotografías de personas buscadas, acompañadas de mensajes pidiendo ayuda para difundirlas. Algunos usuarios recurren a una práctica común en redes sociales: comentar con “puntitos” para que el posteo no se pierda en el algoritmo de Facebook y siga teniendo visibilidad. Otros vecinos suman información sobre el posible paradero de los desaparecidos o detallan intentos fallidos de contacto.

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, confirmó ayer a LA NACIÓN que el número de desaparecidos aún ronda el centenar y que la mayoría de las víctimas murieron por asfixia mecánica por sumersión. “Los nombres y causales de muerte, conforme a la autopsia, ya se difundieron. Quince fueron muertes por ahogamiento y uno por insuficiencia cardíaca”, detalló. Seis de las víctimas eran adultos mayores que residían en geriátricos que quedaron completamente inundados durante la tormenta.

“No supe nada más”

Entre las decenas de historias compartidas en el grupo, una de las que más repercusión tuvo fue la de Roberto Andrés Alarcón, conocido como “Robertito” por su familia. Su madre, que vive en Villa Regina, Río Negro, contó a LA NACIÓN que la última vez que habló con él fue el jueves 6 pasado, un día antes de la tormenta. “Me dijo que estaba feo el tiempo, que parecía que iba a caer mucha agua. Después no supe más nada. Se comunicó con su nena y conmigo antes de que comenzara el temporal. Estaba en un asilo de ancianos, donde trabaja. No sé el nombre ni la dirección exacta, pero me dijo que desde ahí tenía unos 20 minutos más de viaje antes de llegar a su casa”, relató.

Roberto Andrés Alarcón, de 38 años, es buscado por su familia desde el temporal en Bahía Blanca

La mujer afirmó que, tras la tormenta, no volvió a recibir mensajes de su hijo y que su foto de perfil de WhatsApp desapareció. “Esta mañana me llamó alguien para decirme que todavía no pueden encontrar nada. Me dijeron que el lugar donde él estaba quedó destruido y que algunos abuelos desaparecieron”, expresó.

El caso de Roberto no es el único. La búsqueda continúa en varios posteos. “Necesito saber por Néstor Ricardo Moyano e Isabel Monsalve, por favor, cualquier información. Soy su sobrina y los estoy buscando”, indicó Jaque Lina. “Necesito ubicar a Anna Rolón, si alguien sabe algo, por favor avise”, escribió Angee Arcidiacono. “Quisiera saber dónde se encuentra Flavia Mercere, si alguien tiene información, por favor avise”, pidió Alberto Contrafatto. “Ellos son de Cerri y no vi sus nombres en las listas de evacuados”, señala Jona Emanuel Nardi. A medida que pasan las horas, algunos actualizan las publicaciones para confirmar que sus familiares fueron encontrados, mientras que otros continúan con la búsqueda.

Uno de los posteos del grupo

Las publicaciones con nombres e imágenes continúan acumulándose. Luego de la lista inicial con 67 desaparecidos, se sumaron otras cinco publicaciones con más casos. Hasta el momento de esa actualización, 38 personas habían sido encontradas con vida, según confirmaron sus familiares a LA NACIÓN. Es decir, hasta el cierre de esta nota, quedaban 29 personas que se buscaban en este grupo de Facebook. En muchos casos, el reencuentro fue posible gracias a la difusión en redes sociales. “Gracias a Dios, ya apareció”, “Está bien”, “Pude hablar con ella”, “Lo encontraron 32 horas después del temporal” y “Se autoevacuó y no tenía cómo avisarnos” son algunos de los mensajes que sus familiares compartieron con este medio.

Más allá de las redes sociales, algunos vecinos se movilizaron de manera presencial para colaborar con la búsqueda. Un hombre que se identificó como “Ciudadano Bahiense” relató a LA NACIÓN que en los últimos días recorrió más de 70 direcciones en la ciudad y mantuvo más de 2000 conversaciones por WhatsApp con personas de todo el país. “Mucha gente de afuera estaba sin novedades porque no había Internet ni luz. Fui a cada dirección para verificar si la persona estaba ahí y, si la encontraba, le prestaba mi celular para que pudiera llamar a su familia. Recibí más de 500 llamados pidiendo ayuda”, afirmó.

Mientras tanto, los vecinos denuncian que la respuesta oficial ha sido insuficiente. En diálogo con este medio, varios miembros del grupo expresaron su malestar por la falta de un plan de acción coordinado por parte del gobierno local y provincial. “Nosotros estamos haciendo lo que deberíamos haber recibido como apoyo oficial. Si no fuera por este grupo, muchas familias seguirían sin saber nada”, afirmó un usuario.

A medida que pasan los días, la incertidumbre crece. Aunque algunas personas han sido hallados, aún quedan decenas sin localizar. La comunidad de Bahía Blanca sigue buscando respuestas, mientras las autoridades intentan recomponer el tejido social tras la catástrofe.

Camila Súnico Ainchil Por