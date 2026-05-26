Son argentinos, crearon un trofeo que llegó a las manos de los mejores futbolistas y ahora serán premiados en Italia

Está en las casas de Mbappé, Donnarumma, Vinicius, Haaland y Pedri, entre otros. También en la de Aitana Bonmatí, Lucy Bronze y Alexia Putellas. En sus vitrinas. Ahí donde guardan lo más valioso que les dio el fútbol: el reconocimiento en forma de trofeos. En medio de ese santuario tan especial, hay uno 100% made in Argentina: el del once ideal de FIFPro. Un trofeo cuya idea nació, creció y se desarrolló en xCruza, un estudio argentino que ganó el prestigioso A’Design Award en la categoría Platinum justamente por el diseño de esa copa. Victoria Riqué y Carlos Genoud, fundadores del estudio, hablaron con LA NACION sobre el proceso creativo y lo que significa la distinción que recibirán el próximo 16 de julio en Lago di Como.

Mbappé, Alexia y Pedri, con sus respectivos trofeos del World 11 diseñado por xCruza

“Es una premio que tiene una gala de entrega y nos pareció que está bueno ir porque es también un lugar de encuentro que tiene a diseñadores y empresas de todo el mundo”, destacó Victoria Riqué. Alguno de esos diseñadores y empresas son Ferrari, Porsche y Philips. Victoria y Carlos ya saben lo que es asistir a ceremonias importantes porque fueron galardonados con otros reconocidos premios como el Red Dot Award de Alemania, los DNA Paris Design Awards y la Bienal Iberoamericana de Diseño. Sin embargo, este es realmente especial: tan exclusivo que solo ellos podrán entrar a la ceremonia y deberán lucir un dress code muy estricto, él de smoking y ella de largo.

Carlos y Victoria, ambos de 47 años, no irán solos al viaje: estarán acompañados de sus dos hijos, de 15 y 11 años. Sí, los fundadores del estudio son también pareja y familia. Se conocieron cuando tenían apenas 22 años. Estaban terminando de estudiar Diseño industrial en la FADU y allí nació el amor y la idea del estudio que luego se llamaría xCruza. “Éramos un grupo de amigos que se empezó a juntar en 2001 cuando estábamos por terminar la carrera (se recibieron luego en 2004). Nos juntábamos a debatir y pensar el rol del diseñador, porque en los 90 no había industria. Armamos un grupito que éramos seis, nos juntábamos los sábados en el café La Giralda y delirábamos un poco sobre un montón de cuestiones”, destacó Victoria.

Carlos acotó sobre esa época: “Escribimos manifiestos y de ahí viene xCruza, de entrecruzamientos, creemos que el diseño es una cruza de elementos, un traductor entre la industria y la sociedad, y que tenemos un rol social súper importante para construir la identidad de un país”.

El estudio de xCruza donde nacen y se desarrollan las ideas xCruza

En el estudio actualmente son seis. El sueño empezó en 2004 en su casa/oficina, “todo junto”, y pasó ya por varias etapas durante los veinte años de trayectoria. Entre sus desarrollos se destacan el eTermo de Peabody y la Boleta Única Electrónica utilizada en procesos electorales en distintos países de Latinoamérica.

Carlos y Victoria con sus creaciones; por ejemplo, el destacado termo eléctrico de Peabody xCruza

¿Qué tienen en común esos proyectos tan dispares entre sí con el trofeo del World 11 que hoy los pone en boca de todos? Victoria lo resume a la perfección: “Cada vez que nos metemos en un proyecto nos hacemos especialistas en ello. Y creemos que el concepto, más allá que sea una máquina de votos, un termo o un trofeo, es el corazón del producto“.

El trofeo del World 11 y el concepto de abrazo de gol

En el caso del trofeo del World 11, el concepto y el corazón del producto fue siempre claro, fuerte y el distintivo que los hizo llegar tan lejos: “Un abrazo de gol”.

El trofeo está compuesto de 11 piezas individuales que forman una única copa que transmite la idea de abrazo de gol xCruza

Sin embargo, hay que retroceder en el tiempo al momento cero en que el estudio de Victoria y Carlos fue el elegido para diseñar ese trofeo que se le entrega a los mejores 11 jugadores y jugadoras del año. “Llegamos por el boca en boca. El director de comunicaciones de FIFPro es argentino y leyó una recomendación que decía que desde acá podíamos hacer ese trofeo”, reveló Victoria.

Pedri recibió este año el premio del World 11 al aparecer en el equipo ideal en 2025

El World 11 es el equipo ideal elegido cada año por más de 28.000 futbolistas profesionales de 70 países. FIFPro es justamente el ente que representa a los y las futbolistas profesionales. Desde 2023 que el trofeo se entrega por separado de la FIFA y de la gala The Best y es ahí donde nace la idea de hacer un premio diferente, especial, único. “Cuando se separan deciden hacer un trofeo propio y entonces nos llega la propuesta y nos reunimos”, describió Victoria.

El estudio nunca antes había hecho trofeos de fútbol, pero tampoco nunca antes había hecho una máquina de votos. Por eso y por el espíritu que los caracteriza, no lo dudaron y empezaron a pensar ideas. La competencia no era fácil ya que FIFPro convocó también un estudio francés y a otra gente de Inglaterra que tenían entre sus especialidades hacer trofeos de fútbol.

Parte del proceso creativo desde pensar la idea de "abrazo de gol" hasta diseñar la copa que le sería entregada a los jugadores xCruza

“Pensamos qué podíamos proponer nosotros diferente para competir con gente que está experimentada diseñando trofeos, y ahí es donde nos la jugamos con proponer algo distinto. Ellos nos dijeron que querían algo novedoso, que no se viera igual que todos los trofeos de fútbol y que representara los valores de FIFPro que tenía que ver con el juego colectivo y con defender los derechos de los futbolistas”, explicó Victoria.

Carlos, por su lado, describió cómo nació la idea del abrazo de gol que se ve reflejado en el trofeo y que fue lo que finalmente hizo que los eligieran a ellos: “Siempre buscamos algo dentro de nuestra identidad. El concepto abrazo de gol es más que un abrazo en la Argentina y hasta incluso ellos se replantearon cómo transmitir esto y que la gente entienda qué es un abrazo de gol. Y eso gustó mucho”.

El premio individual conforma a la vez una copa conjunta xCruza

Es cierto también que la propuesta de FIFPro les llegó en 2023 cuando en el país aún latía fuerte el sentimiento por la conquista en el Mundial de Qatar 2022. “Veníamos con la alegría de la Copa del Mundo y pensamos, ‘somos los súper campeones, algo tenemos que transmitir de nuestra identidad’, y apareció el concepto de abrazo de gol que siempre una sonrisa te saca”, describió Victoria.

La aprobación de esa idea sin embargo fue solo la primera parte. Después había que plasmarlo en el diseño. “Hicimos varias propuestas y esta última fue la que tenía que ver con que el trofeo fuera también una experiencia, algo más allá de lo visual, y la experiencia era conformar la copa a través de las 11 partes del equipo”, explicó Victoria. A lo que Carlos añadió: “Cada jugador recibe un elemento que al unirse conforma la copa”.

El trofeo individual que recibe cada uno de los ganadores del World 11 xCruza

Mano a la obra: cómo fabricaron el producto desde principio a fin

El proceso de armado en sí luego duró unos tres meses. Según Carlos y Victoria, “fue una vorágine” porque no solo había fechas con que cumplir sino también debían guardar cierta “confidencialidad” por los nombres de los jugadores. Recién cuando FIFPro anunció a los ganadores a través de su página web, ellos pudieron grabar los nombres en cada uno de los trofeos individuales para luego mandar todo a Ámsterdam.

Todo el proceso tuvo lugar en Argentina y luego se envió a Ámsterdam xCruza

“Pusimos a todo el equipo a trabajar a full para lograr un producto de esa talla. Pensar que lo tenía que ver y recibir gente como Mbappé, alguien que tiene una visión de los objetos muy sofisticada. Había que cumplir con el presupuesto, con los tiempos y con que el jugador se sintiera orgulloso de lo que recibiera”, afirmó Carlos.

El trofeo está fabricado en aluminio macizo y justamente funciona en dos estados: como conjunto expresando el abrazo de gol, (de ahí la idea de que las once estatuillas se ensamblan para formar una copa); y de manera individual, que es el “pedazo de trofeo” que cada jugador expone hoy en la vitrina de su casa. En 2025, el trofeo fue recibido por figuras como Donnarumma, Vinicus, Haaland y Virgil van Dijk. En 2026, lo recibieron Mbappé, Bellingham y Pedri, entre otros.

El resultado final del trofeo que recibió ahora el premio italiano A'Design Award en la categoría Platinum xCruza

Victoria y Carlos hicieron todo: desde pensar la idea del abrazo de gol hasta representarlo de la mejor manera en ese diseño final. El primer premio y mimo al corazón llegó cuando vieron finalmente el trofeo en la mano de los jugadores y con la reacción que tuvieron sus dos hijos que empezaron a gritar como locos cuando vieron la foto de Haaland con la creación de sus papás. “De una idea que tuvimos y un dibujo, de repente verlo en las manos de esas súper estrellas fue emocionante”, destacó Victoria.

Todas las estrellas del fútbol mundial que recibieron el trofeo del World 11 por parte de FIFPro xCruza

Carlos aseguró que se dio cuenta de la dimensión y la potencia que tiene el fútbol porque cuando algunos estudiantes y universidades los visitan en el estudio, solo quieren sacarse fotos con las muestras que quedaron de ese trofeo.

El segundo mimo llegó hace unas semanas cuando por mail se enteraron de que habían sido distinguidos con el A’Design Award en la categoría Platinum, lo que equivale casi a ganar el Mundial de Diseño. Esta distinción la coronarán con el tercer mimo que es la gala que tendrá lugar en julio en Lago di Como, Italia.

En la casa de Victoria y Carlos todos están atravesados por el diseño. Sus hijos crecieron entre muestras, juguetes y objetos creados por sus papás. Este merecido viaje que harán los cuatro juntos a Italia para recibir la distinción es solo una muestra más de que en esa casa se vive y se respira puro diseño.