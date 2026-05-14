Kylian Mbappé fue suplente en Real Madrid, dijo que era “el cuarto delantero” y Arbeloa lo contradijo

Además de los abucheos que le destinaron los hinchas de Real Madrid, el francés Kylian Mbappé se fue este jueves del estadio Santiago Bernabéu con un malestar que no ocultó por haber sido suplente en la victoria por 2-0 del equipo merengue sobre Real Oviedo por la Liga de España.

Uno de los más reprobados por los fanáticos junto al brasileño Vinícius Junior, el crack recibió estruendosos silbidos cuando estaba por ingresar en el segundo tiempo, en el momento de reemplazar al aplaudido Gonzalo García y luego, cuando tocaba la pelota en esos poco más de 20 minutos que estuvo en el campo de juego. Justo horas después de que la selección de Francia lo confirmó en su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. Toda una formalidad.

A la luz de lo que sucede en su club, vive realidades paralelas. Una de las estrellas del fútbol de su país y titular indiscutido en el conjunto que dirige Didier Deschamps, en el equipo merengue no atraviesa su mejor momento. O, al menos, no se siente tan a gusto como soñaba. Y después de perderse por una molestia el clásico del domingo pasado que Barcelona ganó por 2-0 y se consagró campeón, su regreso ante el último de la tabla lo tuvo en el banco de suplentes esperando que Álvaro Arbeloa le diera la posibilidad de ingresar.

“Estoy bien, al ciento por ciento. No he jugado [desde el comienzo] porque el míster me ha dicho que he sido el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo estaba para ser titular, es su decisión y siempre hay que respetarlo", sentenció Mbappé, más allá de aclarar: “No estoy enfadado”.

"PREGUNTALE AL MISTER, ES SU DECISIÓN"



⚽ Kylian Mbappé, desde el Santiago Bernabéu, sobre ser el cuarto delantero para el Real Madrid de Albaro Arbeloa.#FutbolTotal pic.twitter.com/o3VGOk3NwW — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

Kylian contextualizó que “fue una pena para mí no jugar el clásico. Así es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente. Es una manera para ellos y no me lo tomo como algo personal. Ya he tenido momentos en mi carrera donde me han silbado. Es parte del negocio y de la vida. A veces no están felices, pero siempre están aquí”.

Y justificó su viaje a Italia, junto a su novia, algo que cobró mayor repercusión en medio de la derrota del equipo: “Cuando no estuve tenía la autorización del club. No fui el único, pero hay que aceptarlo e ir adelante. Puedo cambiar esta situación fácil. Mi única responsabilidad es jugar bien y dar todo para el escudo”.

Todavía en las entrañas del estadio, ante la presión periodística, eligió seguir respondiendo antes de irse. Y volvió a emerger el tema de su escapada en el fin de semana del partido en el Camp Nou y la relación con el DT. “Con Arbeloa no tengo ningún problema. Hay que respetarlo. Tú tienes que aceptar la filosofía del entrenador y yo lo tengo que hacer mejor para jugar por delante de Vini, Gonzalo y Mastantuono. No veo las ruedas de prensa del míster. En casa tengo la televisión francesa, no la española”, sostuvo, sin perder la serenidad, pero dejando algunas frases que no tardaron en llegar en la conferencia de prensa al propio Arbeloa, quien en días previos al duelo con el Barça había señalado que quería “ver si puede terminar el entrenamiento”. El jugador francés sostiene que eso no lo escuchó.

¿Un cortocircuito o un malentendido? Al DT le consultaron sobre lo que había dicho Mbappé y se mostró sorprendido: “Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no... No tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase... No me habrá entendido bien, porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero”.

Y anticipó que el domingo que viene, en la visita a Sevilla, el número 10 será titular, pero “he considerado que lo mejor fuese que saliera en la segunda parte; entiendo que no estén contentos los que no comenzaron el partido, porque he sido jugador, pero mientras esté en esta silla yo voy a decidir quién juega y quién no, se llama como se llame”.

"NI TENGO 4 DELANTEROS NI LE HE DICHO SEMEJANTE FRASE"



⚪ Álvaro Arbeola contradijo a Kylian Mbappé, quien aseguró que el DT de Real Madrid le informó que es el cuarto delantero del Merengue.#FutbolTotal pic.twitter.com/9JiLiJn2nL — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

En un segundo encuentro con la prensa, a Mbappé se le insistió sobre su malestar por ser suplente. “Como reacción es normal, soy jugador. Hay que aceptar y dar lo mejor para el equipo, siempre ayudar. Yo intento ayudar cuando entro. Hoy he entrado con una asistencia para Jude [Bellingham], hemos ganado y es lo más importante. Los once que están en el campo tienen que dar todo para que el Madrid gane", comentó.

Además, salió al cruce del hostigamiento por las llamadas “vacaciones” que se tomó y el diagnóstico para no ser convocado. “Tú no sabes lo que he hecho en Italia. Tú no sabes si yo he estado de vacaciones, eso es tu opinión. Yo me he equivocado ayudando al equipo a ganar títulos. Es lo más importante. Aquí lo más importante es ganar títulos. En eso me he equivocado yo, como todos mis compañeros. El resto son opiniones. La gente no sabe el contexto de todo, de por qué me fui allí, si yo tenía autorización del club o no, que sí la tenía. Y al final eso únicamente vende y hace cosas para la gente. Pero la única cosa importante para mí, mi foco, es ganar títulos", retrucó, con ironías.

ARBELOA AFIRMÓ QUE MBAPPÉ SERÁ TITULAR EL PRÓXIMO PARTIDO 😱



⚪ El DT de Real Madrid informó que el francés estará desde el inicio en el partido ante Sevilla por #LaLigaEnDSPORTS.#FutbolTotal pic.twitter.com/80EFGM2JvH — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

Y completó, más molesto aún: “El Madrid nunca se equivoca. Es el mejor club del mundo y el Madrid nunca se equivoca. Es difícil cuando tienes una lesión. Lo que me duele más es que la gente piense que yo no quería jugar. En la primera parte de la temporada decían que yo jugaba demasiado, que quería jugar todos los partidos. Eso es lo único que no tenía sentido. ¿Yo quiero jugar o no? Cuando estaba en el campo la gente decía que jugaba 90 minutos, que iba a la Copa del Rey... y después cuando me lesiono la gente dice que no quiero jugar. ¿Yo quiero jugar o no? He estado lesionado mucho tiempo con la rodilla. Ese tema de la rodilla fue jodido. He perdido mucho tiempo, en uno de los momentos más importantes de la temporada”.