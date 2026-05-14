Arde Real Madrid: el Bernabéu silbó a Mbappé y Mastantuono fue titular en medio de la hoguera

MADRID.- Es tal la dimensión global de Real Madrid que en los alrededores del fabuloso y renovado Santiago Bernabéu se congregan miles y miles de fanáticos que llegan desde todos los rincones del planeta para ver de cerca a sus ídolos. Por ende, en la intersección del Paseo de la Castellana y Avenida de Concha Espina se vive mayormente un clima de fiesta, aunque dentro del estadio se vaya a presenciar uno totalmente diferente.

“Es un momento incómodo, lo sé, pero venimos a disfrutar y ver qué pasa con la hinchada, si silba a Florentino, a los jugadores, qué pasa con Vini, con Mbappé. Es segunda temporada en blanco y no se sabe bien quien es el culpable, pero el ambiente está un poco raro”, comenta Jorge, un hincha que viene desde Colombia. “Creo que el vestuario tiene sus problemas internos y está como dividido. Puede que Florentino tenga responsabilidad, no ha puesto mano dura ahí”, sostiene Carlos, de Venezuela. “Hay muchos por ahí que tienen que vender periódicos. Yo cuando voy a ver la sala de trofeos me canso, porque es larguísimo”, relativiza José, que acompaña al equipo desde hace 60 años.

Kylian Mbappé fue el más abucheado por los fanáticos de Real Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

Durante la entrada en calor, se esboza una primera y tibia reprobación al plantel merengue. Y cuando se anuncian las alineaciones, sobresalen los silbidos para los franceses Aurélien Tchouameni y Kylian Mbappé, que esta noche está entre los suplentes. Las únicas ovaciones de la noche se las llevan otros que comienzan desde el banco: Dani Carvajal, que no seguirá, Jude Bellingham y un rival, el campeón del mundo Santi Cazorla. Luego del himno madridista, la pitada es brutal.

El clima está espeso. Y en ese contexto adverso intenta aprovechar la titularidad Franco Mastantuono, involuntario blanco de críticas por el elevado precio de su contratación. Por el ex River que esperó en Madrid a cumplir 18 para ser presentado, se pagaron 63 millones de euros, aunque no encontró un ecosistema acorde para continuar con su evolución futbolística. En cambio, ha perdido frescura y sus intervenciones son tímidas, parado sobre la derecha del ataque, pero dando muchos pases hacia atrás para asegurar el avance.

Sobre el comienzo del segundo tiempo logró soltarse en una ocasión, entrando al área a puro enganche y lanzando un zurdazo que se va por el segundo palo. Su labor se va desdibujando progresivamente y es reemplazado a los 31 del complemento. Con este, participó en 33 partidos en la temporada con tres goles y ninguna asistencia. Para el hincha, está en el debe. Y su futuro parece encaminarse a una cesión, que, según la prensa local, sería a un club fuera de España.

El partido ante el descendido Real Oviedo, por la jornada 36 de la Liga de España no es decorativo. Lo siente Vinicius, que es silbado cada vez que toca la pelota. Lo siente Mbappé, que ni siquiera estuvo en el Camp Nou acompañando al equipo en la derrota 2-0 del último domingo que le dio el título a los Culés. Los silbidos recibidos por el francés impresionan cuando sale a calentar a los 12 del segundo tiempo y cuando ingresa al campo a los 24.

Lo mejor del partido

También siente el clima espeso el mismísimo presidente del club, Florentino Pérez, que tuvo la paciencia y destreza de un orfebre para esperar el momento justo para fichar al ex PSG. Al máximo directivo del club se lo ve intercambiando opiniones con algunos plateístas desde su palco, una continuidad de la conferencia de prensa ofrecida dos días atrás. “No hay en la historia un club como el Madrid. ¿Quieren que gane 10-0 todos los días? Lo vamos a conseguir, no se preocupen”. La frase de Florentino durante su primera comparecencia en 11 años, que mezcló un dato irrefutable con un tono desafiante, retumbó en medio del temblor. Porque alrededor del Real Madrid todo cruje y porque el club más grande del mundo atraviesa una de las crisis deportivas e institucionales más delicadas de los últimos años, a pesar de ser poseedor, resumiendo, de las casi inalcanzables 15 Champions League que lucen en las vitrinas.

El Merengue acumula dos temporadas sin títulos, algo “inaceptable” en palabras del ex referente del medio campo y multicampeón Toni Kross, y la última eliminación en Europa a manos de Bayern Múnich profundizó el golpe. La Casa Blanca comenzó esta temporada que languidece con el que parecía ser el técnico ideal para construir presente y futuro, pero Xabi Alonso fue despedido a mitad del curso y fue reemplazado por un interino, Álvaro Arbeloa, que no supo enderezar el rumbo deportivo ni contener al vestuario.

Las tensiones internas dejaron de ser rumores cuando trascendió la pelea, escandalosa, entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El conflicto, del cual se condenó más la filtración que la propia pelea, derivó en una multa de 500 mil euros para cada uno y volvió a exponer un vestuario atravesado por la presión y los cuestionamientos.

¡INCREÍBLE IMAGEN! Un fanático de Real Madrid quiso mostrar una pancarta en el Bernabéu pero fue rápidamente frenado por la seguridad del estadio. pic.twitter.com/xa2LQI8mKu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026

En medio de la tormenta, la aparición de Florentino Pérez fue para decir que no piensa renunciar, aunque abrió una ventana para el cambio, dando un plazo de diez días para presentar candidaturas. Pero las condiciones económicas hacen complicado que aparezcan varias alternativas de sucesión. Para ser candidato a presidir el club se necesita reunir un aval de 187 millones de euros, tener 20 años de socio y su vicepresidente, al menos 15. Por ahora, el nombre que asoma es el de Enrique Riquelme, con apoyo económico de José Ignacio Sánchez Galán, presidente del Grupo Iberdrola.

Si Florentino Pérez es el único candidato en condiciones, será proclamado presidente el 24 de mayo. Y allí volvería a aparecer otro nombre que podría absorber las presiones y las críticas, porque a su juego lo llaman: José Mourinho. La posible vuelta del entrenador portugués ya circula por los pasillos del Bernabéu. El Madrid debería pagar 6 millones de euros para indemnizar al Benfica.

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid Bernat Armangue - AP

El panorama es turbulento. Una crisis que resuena en todos los rincones del planeta, dado el carácter global de este club. Se trata de un gigante que siempre genera magnetismo y admiración. Eso está garantizado. Es, sin embargo, dentro del club donde proliferan las miradas cruzadas y una presión insoportable, que por supuesto también recae sobre Franco Mastantuono. A pesar de la victoria 2-0 con goles de Gonzalo García y Jude Bellingham, el Bernabéu se expresó y ahora espera que se acuse recibo del mensaje.