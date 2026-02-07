Sorpresa en Chaco: cómo fue el proceso para identificar el nacimiento de una nueva cría de yaguareté en El Impenetrable

Hace pocos días, en el Parque Nacional El Impenetrable, se confirmó el nacimiento de una nueva cría de yaguareté en estado silvestre. Se trataría del segundo ejemplar de este emblemático felino que nace en la región de Chaco en varias décadas, un hecho de enorme relevancia para la conservación de la especie y para el proceso de restauración ecológica que se desarrolla en el área.

A través de cámaras trampa instaladas en distintos sectores del área protegida, la Fundación Rewilding Argentina obtuvo varios registros audiovisuales de Nalá, una de las yaguaretés liberadas en 2024, desplazándose por el monte junto a su cachorro. El equipo científico ya contaba con indicios de esta cría: en junio pasado, la hembra había sido observada caminando a la vera del río Bermejo, uno de los cursos de agua más importantes de la provincia. Sin embargo, los nuevos registros revelaron un detalle inesperado, vinculado a una característica muy particular del pequeño felino: su cola.

Meses antes, dos guardaparques habían avistado y filmado a una yaguareté acompañada por un juvenil, aunque la baja calidad del video impidió una identificación certera. Lo único que pudo distinguirse con claridad fue que la cría presentaba la cola mutilada, por lo que se asumió que se trataba de Nalá junto a su cachorro.

No obstante, los videos captados la semana pasada mostraron a Nalá acompañada por una cría cuya cola se encuentra completamente intacta. “Por eso es casi seguro que el cachorro con la cola cortada sea de Keraná. Es la única hembra que, según nuestros cálculos, tiene los tiempos reproductivos compatibles. Ese cachorro debió haber nacido antes que el de Nalá, por lo que hoy tendría alrededor de un año o un poco más”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

El primer registro de Nalá con su cría en julio del año pasado Pablo Luna

Tras el histórico registro del primer cachorro de yaguareté nacido en libertad en julio pasado —también en el Parque Nacional El Impenetrable—, estos nuevos avistajes y registros obtenidos mediante cámaras trampa confirman la presencia de una segunda cría silvestre en esta región del Chaco argentino. Los hechos renuevan las expectativas de recuperación del yaguareté en el área y refuerzan la importancia de sostener y profundizar los esfuerzos de conservación a largo plazo.

Sin rastro

Este avance, sin embargo, convive con un episodio grave ocurrido meses atrás. Acaí, una yaguareté silvestre liberada en el Parque Nacional El Impenetrable y monitoreada mediante un collar satelital, fue dada por muerta tras perderse su rastro pocas semanas después de su liberación. Nacida el 28 de febrero de 2023 y liberada el 5 de octubre, su última señal de GPS se registró el 25 de octubre desde el fondo del río Bermejo. El cuerpo del animal nunca fue hallado y el collar geolocalizador fue encontrado sumergido en el curso de agua.

Aunque la causa continúa bajo investigación judicial, la principal hipótesis es que Acaí haya sido víctima de caza ilegal. “Lo más probable es que alguien la haya matado, le quitara el collar y lo arrojara al río”, explicó Di Martino. En su momento, la Administración de Parques Nacionales presentó una denuncia ante la Justicia federal y, si bien no existen conclusiones oficiales, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que hay indicios firmes de un asesinato e incluso un sospechoso identificado.

El caso se desarrolló en un contexto atravesado por mensajes anónimos y denuncias infundadas en redes sociales que buscaron instalar la idea de que el yaguareté representa una amenaza para la población, una narrativa rechazada por especialistas y organizaciones de conservación. A casi tres meses de iniciada la causa judicial, no se registran avances significativos en el expediente.