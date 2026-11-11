Su muerte por dengue puede indicar que la enfermedad llegó para quedarse

NUEVA YORK.- El último viernes de agosto, Gay Rabb Small salió a hacer su caminata diaria por la costa de Tampa. Cerca de los 80 años, estaba decidida a mantenerse saludable y caminaba al menos cinco millas por día.

Esa noche, durante la cena, su hija Anna Small notó que su madre parecía un poco desorientada. “Pensé que se había excedido”, dijo Anna Small.

Para el sábado, Gay Small había desarrollado un temblor y su hija la llevó a la guardia, donde le diagnosticaron dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos. Murió el viernes siguiente, el 4 de septiembre, el día de su cumpleaños número 80.

Gay Small contrajo dengue por la picadura de un mosquito, probablemente durante una de sus caminatas diarias. Hasta ahora es la única víctima fatal entre cientos de personas que se enfermaron en Florida durante un brote de dengue que científicos y funcionarios de salud pública intentan comprender. La magnitud del brote, según afirman, indica que el dengue podría estar reapareciendo en los Estados Unidos continentales a un nivel que no se veía desde hace muchas décadas.

“Creo que los brotes de dengue empeorarán en los próximos años en Estados Unidos”, dijo Ira Longini, bioestadístico de la Universidad de Florida.

En los Estados Unidos continentales, los casos de dengue casi siempre pueden vincularse con picaduras de mosquitos durante viajes. Por eso resulta especialmente preocupante, según los expertos en salud pública, que la mayor parte de la transmisión actual en Florida provenga de mosquitos locales.

“Es muy inusual tener transmisión en los Estados Unidos”, dijo Eva Harris, profesora de enfermedades infecciosas y vacunología de la Universidad de California en Berkeley. “Esto realmente abre los ojos”.

La mayoría de las personas infectadas con dengue no presentan síntomas, por lo que ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Pero puede ser muy dolorosa y causar fiebre alta, dolores articulares y musculares, dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos. La mayoría de los pacientes con síntomas graves se recuperan, pero en una pequeña proporción de los casos el dengue puede ser mortal y provocar shock, hemorragias y falla orgánica.

Cerca de 2678 personas se infectaron con dengue en los Estados Unidos y sus territorios en lo que va del año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Casi la mitad de los casos se registraron en Puerto Rico y Samoa Americana, donde el dengue es endémico.

Pero Florida es, por lejos, el estado más afectado, con 880 casos. Alrededor de 503 de esas personas se infectaron dentro de los Estados Unidos, frente al récord anterior de 189 personas infectadas localmente en 2023, según los CDC. En 2025, Florida registró 517 casos y apenas 72 de ellos correspondieron a personas infectadas localmente.

Este año, el centro del brote se desplazó del condado de Miami-Dade, con 254 casos, al condado de Hillsborough, donde se encuentra Tampa, con 417 casos. Entre quienes contrajeron el virus en el lugar donde viven, 395 estaban en Tampa y apenas 12 en Miami.

Los funcionarios de salud pública intentan entender qué está provocando ese desplazamiento desde el sur hacia el centro de Florida y por qué aumentó la transmisión local.

“Esa es la pregunta de los US$100 millones”, dijo Gabriela Paz-Bailey, jefa de la división de dengue dentro del área de enfermedades transmitidas por vectores de los CDC. “Tal vez esté asociado con una mayor introducción del virus a través de viajeros que llegan desde el Caribe. Pero todavía estamos tratando de entender por qué vemos más casos este año”.

Paz-Bailey dijo que no espera brotes “explosivos” como los observados en Puerto Rico debido al mayor nivel de vida en los Estados Unidos continentales.

“Pero sí creo que vamos a seguir viendo dengue adquirido localmente y que esto se convertirá en algo habitual”, señaló.

Existen varios factores que probablemente estén contribuyendo al brote en Florida. El clima cálido y húmedo favorece la reproducción de los mosquitos. Las lluvias torrenciales inundaron estacionamientos y espacios recreativos infantiles en el sur de Florida durante las últimas semanas, lo que genera temor entre las autoridades sanitarias por una posible proliferación de estos insectos.

El hábitat natural de los mosquitos que transmiten el dengue se encuentra en países tropicales y subtropicales, por lo que el cambio climático podría ser un factor. Florida también es un importante punto de tránsito para turistas y otros viajeros que se trasladan hacia el Caribe y América Latina, y que pueden traer el virus consigo al regresar. Los mosquitos incluso pueden viajar ocultos en barcos y aviones.

En los últimos años se registró transmisión local en lugares donde antes era poco frecuente, como Texas, Arizona y California, además de un caso este año en Virginia. También se reportaron casos de dengue asociados a viajes tan al norte como Minnesota y Maine.

Actualmente no existe ninguna vacuna contra el dengue aprobada en los Estados Unidos, señaló Paz-Bailey. En cualquier caso, las vacunas disponibles no son particularmente eficaces, según indicaron los expertos, y existe necesidad tanto de desarrollar nuevas vacunas como de investigar tratamientos antivirales específicos para el dengue. Hoy el tratamiento consiste en controlar el dolor y mantener adecuadamente hidratado al paciente.

El brote llevó a la declaración de emergencias en tres condados de Florida —Hillsborough, Pinellas y Pasco— y motivó apoyo adicional de los CDC, incluyendo US$800.000 en fondos de emergencia destinados a vigilancia y control de mosquitos, entre otras medidas.

El 10 de octubre, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que incorporó acciones de control de mosquitos a otra orden relacionada con las inundaciones provocadas por el huracán Isaias.

El brote también coincidió con la aprobación, por parte de los votantes de Florida, de una reducción del impuesto inmobiliario que, según sus críticos, costará miles de millones de dólares a los gobiernos locales y recortará significativamente servicios públicos, incluido el control de mosquitos.

Aun así, Longini aclaró que la situación no es tan grave como la observada en otros países.

“La magnitud de los brotes en Florida, comparada con lo que vimos en el sur de México, es bastante pequeña”, sostuvo. “No estamos viendo decenas de miles de casos, sino cientos”.

Se espera que las infecciones disminuyan a medida que bajen las temperaturas. Los mosquitos se reproducen peor y son menos infecciosos en climas más frescos.

La mejor manera de prevenir el dengue es evitar las picaduras de mosquito mediante el uso de mangas largas y pantalones, repelentes con DEET, mosquiteros en ventanas y puertas, aire acondicionado y la eliminación de agua estancada donde los mosquitos se reproducen.

Las fumigaciones masivas “quedan bien políticamente”, pero los mosquitos pueden evitarlas, indicó Longini.

“Requiere mucho esfuerzo individual”, afirmó.

Existen cuatro tipos diferentes del virus del dengue y una segunda infección con una variante distinta puede derivar en una enfermedad más grave.

La única víctima fatal registrada hasta ahora, Gay Small, podría haber sufrido una reinfección que agravó su cuadro, según su familia. La causa de muerte fue “falla orgánica multisistémica secundaria a dengue”, indicó su hija.

Gay Small no había viajado en las semanas previas al contagio, aseguró Anna Small. Su familia considera paradójico que hubiera recorrido el mundo, muchas veces en bicicleta, para terminar contrayendo dengue en su propia ciudad.

Ahora, parte de su legado podría estar ligada a la lucha contra el insecto que la mató.

“Están fumigando como locos”, dijo Anna Small. “Todas las noches escucho los helicópteros sobre mi casa”.