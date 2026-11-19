El proceso para la concreción de la línea F de subtes registró otro paso clave. La Comisión Evaluadora de Ofertas del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño recomendó la preselección de los dos consorcios que se presentaron a la licitación pública nacional e internacional para la ingeniería, construcción y equipamiento de la futura traza, que unirá los barrios de Barracas y Palermo.

Pablo Bereciartua, ministro del área, explicó que ambos consorcios cumplieron con los requisitos técnicos fijados en los pliegos y aclaró que el plazo legal para la presentación de impugnaciones es hasta el 20 de noviembre. Un consorcio lo integran Citic Construction, Ranken Railwail Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile. El otro está integrado por Roggio y Ghella.

Tras analizar la documentación administrativa, legal, económica y técnica, informó el ministerio, “la comisión aconsejó la continuidad de las propuestas en el proceso licitatorio”.

Cumplidos los tiempos para impugnaciones, el próximo paso será la apertura del sobre 2, que contiene las ofertas económicas de los interesados. Además, el 30 de noviembre se realizará el Taller de Constructibilidad con ambos consorcios. Este avance permite continuar con el proceso de evaluación para concretar una obra que la Ciudad considera estratégica para la movilidad en la Capital.

El gobierno porteño, a través del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, abrió el 2 de octubre pasado los primeros sobres, con un presupuesto de 1350 millones de dólares. En esta primera instancia, se presentaron los dos consorcios integrados por empresas nacionales e internacionales, que compiten por la construcción de la nueva línea de subterráneos. La adjudicación está prevista para diciembre próximo y el inicio de las obras, para principios de 2027.

La F tendrá 12 estaciones, con cabeceras en Barracas y Palermo, y se conectará con seis líneas existentes de la red y dos líneas de ferrocarril. “Será la obra de transporte más importante de Buenos Aires en los próximos años y la más costosa del país”, destacó el comunicado oficial.

El nuevo ramal permitirá optimizar la conectividad transversal y así aliviar la congestión en las restantes líneas. Su recorrido atravesará los barrios de Barracas, al que por primera vez llegará el subte; Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

Según los cálculos oficiales, la línea F facilitará el desplazamiento norte-sur de más de 450.000 pasajeros diarios. Conectará con las otras trazas de subtes, con el ferrocarril Roca en Plaza Constitución y con la estación Palermo del tren San Martín.

Sus 12 estaciones serán Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico. En total, el recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros.

En simultáneo con la licitación para la construcción del nuevo ramal, la Ciudad avanzó con la compra de 214 coches para renovar la flota de las líneas A, B y C, con una inversión de unos 370 millones de dólares, “la más grande realizada en los últimos diez años”, según se informó. Continúa también el Plan de Renovación Integral de estaciones.

Sistema integrado

Así luce el Trambus porteño

La construcción de la línea F, destacó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, forma parte de una estrategia para el Sistema Integrado de Movilidad Urbana, una política pública de largo plazo impulsada desde 2007, destinada a modernizar y articular los distintos medios de transporte bajo una visión común. “El objetivo es ofrecer desplazamientos más ágiles, seguros, eficientes y sostenibles para los millones de personas que circulan diariamente por Buenos Aires”, dijo la cartera porteña.

El sistema está integrado por la red de subtes, las líneas de colectivo, los corredores de Metrobus, las ciclovías, entre otras alternativas de movilidad. Su desarrollo responde a una gestión coordinada que incorpora innovación tecnológica y soluciones de bajo impacto ambiental para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

En ese contexto, se inscriben también proyectos recientes como la expansión de la electromovilidad, la futura red de Trambus y la incorporación de los buses eléctricos que circulan por el casco histórico.

El avance de la línea F sumará otro paso. Había sido creada por la ley 670 en 2001 y se concretará después de 25 años. “Fue priorizada por su capacidad para atender una elevada demanda a lo largo de corredores estratégicos como las avenidas Las Heras, Callao y Entre Ríos, además de mejorar significativamente la conectividad de toda la red”, indicó la Ciudad.