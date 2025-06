“Sueldos indignantes”: los médicos residentes protestarán frente a la gobernación bonaerense

Desde La Plata y otros puntos de la provincia, los médicos residentes bonaerenses veían en las pantallas el reclamo salarial de sus pares del Hospital Garrahan y, a la vez, observaban en sus recibos una situación similar: salarios que algunos de ellos no dudan en considerar “indignantes”. De esta similitud surgió la consigna que la Asamblea Provincial de Residentes se vale para anunciar la manifestación que encabezarán mañana a la sede del gobierno de Axel Kicillof: “En provincia los residentes también cobramos $900.000”.

No es un tema político sostienen, dado que tanto en los hospitales nacionales como los que dependen de la provincia de Buenos Aires, la situación salarial de los residentes es similar. “Estoy en último año, por lo que soy del segmento de los que más ganan dentro del sistema de residencias médicas de la Provincia, y gano $1.200.000. Para llegar a fin de mes, comparto alquiler con un amigo. Por suerte no tengo hijos que mantener, sino no sé cómo haría”, dice la médica Iara Hibernon, de 34 años, que está por finalizar el cuarto y último año de la residencia en Ginecología y Obstetricia del Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” de La Plata, conocido popularmente como Hospital de Gonnet.

La movilización de mañana, que comenzará a las 14, en el Ministerio de Salud bonaerense y avanzará hacia la sede de la gobernación, es la primera protesta que encabezan este año los médicos residentes de la provincia. La principal consigna es el reclamo por un aumento salarial.

Recibo de sueldo de un residente médico

De acuerdo a la grilla salarial del sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires, la asignación básica de un residente de primer año de la provincia fue en mayo de este año de $1.019.812, cifra a la que luego se le descuentan y se le suman otros montos de acuerdo a la situación particular de las distintas residencias y las zonas donde se encuentra el centro médico. En términos generales, los salarios de los residentes bonaerenses de primer año oscilan entre los 886.000 y los 1.250.000 “en mano”.

Para graficar un caso, en primer año, un médico que realiza la residencia en una especialidad como pediatría y realiza ocho guardias por mes cobra en mano cada mes $1.218.084. En tanto un residente de cuarto año de la misma especialidad y que también realiza guardias cobra $1.470.774.

Los médicos residentes realizan durante sus primeros dos años de residencia ocho guardias mensuales, y en el tercer y cuarto año, seis. “A las guardias, hay que sumar nuestro horario laboral regular, de todos los días, que es de 8 a 17 en mi casi, por ejemplo”, explica Hibernon.

Desde 2022, tras largos reclamos que los residentes bonaerenses realizaron frente al Ministerio de Salud, lograron que la provincia cambiara el reglamento de guardias médicas: pasaron de ser de 24 horas a un máximo de 12.

En especialidades como Trabajo Social, que no exige guardias, el sueldo base parte de los $886.000 en primer año. El residente de trabajo social del Hospital de Agudos Paroissien (La Matanza) Fernando Barrasa, por ejemplo, cobra aproximadamente $900.000, dado que a su sueldo base se suma un plus por trabajar en una “zona de baja cobertura”, en su caso, Isidro Casanova.

“Al bajo sueldo se suman las malas condiciones laborales. Cada vez las problemáticas que se acercan al hospital son más graves, especialmente las consultas por salud mental, y, a la vez, cada vez hay menos personal. Esto hace que la situación laboral esté desbordada”, explica el trabajador social de 36 años, que está en su primer año de residencia y se encuentra rotando por las áreas de neonatología y pediatría del Paroissien.

Otro ejemplo es el de una residente de pediatría que trabaja en un hospital provincial de zona norte. Gana en mano $1.240.000. A este monto, explica la médica, quien prefirió resguardar su nombre, debe restar un aproximado de $60.000 para destinarlo a la caja de médicos -su aporte jubilatorio- y un aproximado de $10.000 para el seguro de mala praxis. Por lo tanto, su salario mensual es de $1.170.000

“No solo tenemos un pago horrible, también condiciones de trabajo horribles. Faltan insumos y está sobreexplotado de pacientes. Tenemos un baño que no te explico lo asqueroso que es. Supuestamente lo limpian todos los días, pero no se nota. Lo mismo pasa con los lugares donde dormimos: las sábanas y las frazadas”, detalla.