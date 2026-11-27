La cantidad de intentos suicidas que se están reportando desde el sistema de salud parece anticipar, a primera vista, un aumento respecto a los años anteriores. Pero con las deficiencias estadísticas en salud todavía por corregir, ¿es así?

En realidad, esa información no estaría describiendo todavía la situación del suicidio en el país, de acuerdo con las propias autoridades sanitarias nacionales. De hecho, los funcionarios consultados atribuyen la diferencia a que más centros que el año pasado cumplen con la obligación de notificar los casos que atienden, algo que rige efectivamente recién desde hace tres años.

En tiempos de digitalización y asistentes de IA, basta preguntarles por esos números para ver su desconcierto con las estadísticas argentinas en salud. “Lo que se sigue haciendo desde que el intento de suicidio es de notificación obligatoria es construir un dato más robusto, que sea representativo. Y eso se logra incluyendo más instituciones que notifiquen en tiempo y forma”, respondieron desde el Ministerio de Salud a LA NACION.

Cómo se obtienen las cifras de conductas suicidas que se actualizan semanalmente

Esa cartera gestiona el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria al que las instituciones y las provincias deben reportar los datos en las enfermedades bajo monitoreo, incluidas las autolesiones, que epidemiológicamente agrupan los intentos de suicidio y los suicidios.

En números

Las actualizaciones semanales de esos datos venían dando cuenta de una tendencia de esas conductas “por encima de lo esperado” en lo que va del año. Las últimas cifras disponibles llegan hasta la segunda semana de este mes: hubo para entonces 12.389 intentos (11.801 no fatales y 588 fatales) notificados, con respecto de un promedio de 8019 casos (7653 no fatales y 366 fatales) entre 2022 y 2025, período que en Salud toman como referencia para identificar cambios de tendencia.

Esa diferencia se traduciría en un 43% más de reportes de esas lesiones: alrededor de un 42% en los intentos no mortales y un 46% en los consumados.

A la par, este año aumentaron a 540 los centros que están notificando casos; el año pasado llegaban a 408. “En 2026, hubo un incremento del 32%” de los establecimientos que cargan sus datos, según refirieron en el Ministerio de Salud. Son, en total, 1302 las instituciones dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria.

“La notificación obligatoria de intentos de suicidio se encuentra en proceso de implementación. El aumento de establecimientos que reportan casos responde a que el ministerio está llevando adelante tareas necesarias para que más establecimientos realicen notificaciones y den así cumplimiento a la normativa vigente. Estos datos [por el aumento de casos] no pueden dar cuenta del comportamiento epidemiológico del problema; solo dan cuenta del afianzamiento y mejora de la implementación del sistema de vigilancia”, argumentaron ante la consulta.

A partir de esa interpretación, proporcionaron un detalle del porcentaje de centros por provincia que notifican al sistema de vigilancia. Río Negro y en San Luis alcanzaron ya el 100% de los establecimientos, seguidos de Neuquén (96,55%) y San Juan (93,7%).

Y continúan así: Mendoza (79,1%), Tierra del Fuego (75%), Salta (73,3%), La Pampa (66,6%), Misiones (63%), Tucumán (62,8%), Entre Ríos (60%), Formosa (52,9%). Chubut (47,2%), Jujuy (46,1%), Catamarca (45,4%), Santa Cruz (43,7%), Ciudad de Buenos Aires (37,2%), Córdoba (36,8%), Corrientes 32,7%), provincia de Buenos Aires (26,9%), La Rioja (16,2%), Santiago del Estero (13,2%), Santa Fe (11,2%) y, por último, Chaco (7,4%).

Cómo avanza la notificación obligatoria del intento suicida desde que se implementó el 1 de abril de 2023

“Lo primero es tener consolidado en todo el país la notificación de los intentos de suicidio para poder, después, disponer de cifras que sean representativas”, agregaron desde el equipo que gestiona el sistema al que se carga esa información.

“Hasta que no se cuente con un dato con todas las provincias reportando al 100% los casos que atienden, es difícil poder establecer un incremento y que no se deba a una ausencia de notificaciones de algunas jurisdicciones o a que creció la cantidad de centros que efectivamente lo hacen”, indicaron desde Salud.

Como ejemplo del subregistro a corregir, citaron el caso de provincias con mayor población y bajo porcentaje de reporte. “Si el primer trimestre del año que viene una de esas jurisdicciones duplica su proporción actual, el número de intentos va a subir mucho y no necesariamente va a significar que los intentos crecieron tanto, sino que el dato es de mejor calidad”, plantearon.

Demasiado lento

La Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que fijó la obligatoriedad de la notificación de los intentos y su desenlace, existe desde hace 11 años. Pero recién se reglamentó hace cinco, en 2021, durante la pandemia de Covid que terminó por detonar una epidemia de problemas de salud mental y física.

La reglamentación mandó unificar el registro de la información y hubo que esperar hasta el 1 de abril de 2023 para que empezara a regir la obligatoriedad de la notificación, con cumplimiento “progresivo”, al sistema nacional de vigilancia. Recién el año pasado cerró con datos cargados desde todas las provincias, de acuerdo con los registros oficiales.

Curva de intentos suicidas consumados trazada por el Observatorio de Política Criminal con dos registros del Ministerio de Seguridad

El primer año fueron apenas un centenar los centros que cumplían con la obligatoriedad y, a tres años, está en menos de la mitad de los establecimientos dentro de la red de vigilancia epidemiológica. De ahí la necesidad de que haya que recurrir a otras fuentes para conocer el estado de situación del suicidio en la Argentina y que, en muchos casos, los números no coincidan con lo que profesionales ven en las consultas o las guardias. En un punto hay consenso, una diferencia de género: las mujeres lo intentan más que los hombres, pero mueren menos.

La ideación y el intento suicida se pueden prevenir con la detección temprana, mientras que esa posibilidad cae en la última etapa —la consumación— a apenas el 1% de los casos, como publicó LA NACION.

Investigaciones compensan ese avance lento en la disponibilidad de estadísticas sanitarias con datos de otras áreas de gobierno o de las provincias. El suicidio (intento consumado) llegó a desplazar al segundo lugar a los incidentes de tránsito como principal causa de mortalidad en los varones y las mujeres de entre 15 y 34 años, de acuerdo con un informe del Observatorio de Política Criminal sobre el período 2017-2025 que se presentó este año.

Su director, Ariel Larroude, recurrió a las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (un registro distinto al de defunciones del sistema sanitario) y el Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS) del Ministerio de Seguridad. Estimó un aumento de la tasa de suicidios por cada 100.000 argentinos de cinco años o más de 8,2 en 2017 a 11,8 el año pasado.

Eso, de acuerdo con el informe, indica que 2025 acumuló la mayor cantidad de casos fatales de los últimos nueve años y que cuadruplicó los decesos por delitos dolosos. “El desafío de los próximos años consiste en transformar esta evidencia en una prioridad de política pública”, dijo Larroude.

“Si bien el suicidio es multicausal, hoy lo agravan no solo la ansiedad y la depresión, sino el alto consumo de sustancias en la sociedad y las deudas. Si empezamos a trabajar como país con prevención desde las escuelas, los colegios y la universidad, entre otras áreas, vamos a poder revertir la tendencia que estamos viendo”, planteó al presentar el informe.

Señales que no hay que subestimar