Súper Niño 2026 en Argentina: cuándo se espera el pico de lluvias y cuáles serían las provincias más afectadas

Las tormentas más intensas del Súper Niño 2026, una versión mucho más potente del fenómeno climático natural conocido como El Niño, llegarían al área agrícola argentina a mediados de noviembre, después de un aumento del calor, con acumulados superiores a los 100 milímetros en el sur del NOA.

Así lo anticipa el último informe de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), elaborado por el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra. El documento ubica también a la región del Chaco, la Mesopotamia, el este de Cuyo y amplios sectores de la región pampeana entre las zonas que recibirían lluvias.

Pronostico del tiempo

Cuándo llegan las lluvias

Según la BCBA, el regreso de las tormentas está previsto para mediados de noviembre, entre el 12 y el 13 de noviembre. La secuencia arranca con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del área agrícola. A esa suba térmica le seguirá un frente de tormenta.

El informe describe ese cambio con estas palabras: “A continuación, se producirá la entrada de un frente de tormenta, produciendo precipitaciones de muy variada intensidad sobre el sur y el centro del área agrícola, aunque sin alcanzar sus extremos sudoeste y norte que recibirán aportes modestos”.

Zonas más afectadas

La mayor parte del NOA, la región del Chaco, el este de Cuyo, la Mesopotamia y amplios sectores de la región pampeana podrían recibir entre diez y 50 milímetros. El documento prevé zonas con valores superiores y otras con precipitaciones escasas.

Los registros más altos aparecen en el sur del NOA. Para esa zona, la BCBA anticipa “sobre el sur del NOA, focos de tormentas con precipitaciones superiores a 100 mm”.

Pronóstico del tiempo extendido del SMN

Heladas

El avance de vientos del sur provocará un descenso de las temperaturas. La BCBA advierte sobre posible riesgo de heladas en zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, las sierras bonaerenses y el centro de Uruguay.

En el este de Buenos Aires, las mínimas oscilarían entre 0°C y 5°C, con riesgo de heladas localizadas. El escenario más frío corresponde a las sierras del NOA y Cuyo. Según la BCBA, “las zonas serranas del NOA y Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos con valores inferiores”.

Temperaturas

El frío durará poco, ya que el ingreso posterior de vientos del nordeste elevará las temperaturas en gran parte del área agrícola. El este del NOA, sectores de Cuyo, el norte y el oeste de la región pampeana y buena parte de la Mesopotamia podrían superar los 30°C. Hacia el norte, el centro de Cuyo y el oeste de La Pampa habría focos de entre 35°C y 40°C.

El ingreso de vientos del sur provocará un descenso térmico, con riesgo de heladas en zonas serranas y en sectores de Buenos Aires BCBA

Entre el 12 y el 18 de noviembre, las temperaturas volverían a ubicarse por encima de los valores normales. El este del NOA, Paraguay, el centro de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia y el norte de Córdoba podrían pasar los 35°C. En sectores del norte, las máximas superarían los 40°C.

Gran parte de Buenos Aires tendría máximas de entre 25°C y 30°C. En el sudeste de la región pampeana, los registros quedarían por debajo de los 25°C por la influencia de los vientos marítimos.

Hacia el final de la segunda semana, una nueva entrada de aire marítimo provocará otro descenso térmico. Las temperaturas mínimas quedarían por debajo de los valores normales en buena parte del área agrícola. El riesgo de heladas se concentraría en las zonas serranas y cordilleranas del oeste.