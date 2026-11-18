Las tormentas mantienen bajo alerta a diez provincias argentinas este miércoles 18 de noviembre, según el resumen del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las advertencias más elevadas se concentran en el noreste y el Litoral, mientras que otras zonas del centro del país presentan nivel amarillo.

El parte tiene vigencia desde las 8 de este miércoles hasta las 5.59 del jueves 19. El organismo identifica alertas naranjas por tormentas en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe, y amarillas en Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero.

Pronostico del tiempo

Cuáles son las provincias bajo alerta naranja

El resumen del SMN ubica a Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe bajo alerta naranja por tormentas, el nivel más alto que aparece en el documento para esta jornada.

Esta categoría indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. La consigna asociada es “Preparate”.

La tabla organiza las advertencias por provincia, pero no detalla las localidades o los departamentos alcanzados. Por ese motivo, la presencia de una provincia en el listado no implica que todo su territorio se encuentre bajo el mismo nivel de alerta.

Además, en las filas correspondientes a Chaco, Corrientes y Formosa aparecen indicadores en la columna de avisos a corto plazo. El resumen no desarrolla el contenido ni el alcance territorial de esos avisos.

En Paso de la Patria, Corrientes, el agua también comenzó a subir y los habitantes empezaron a tomar recaudos ante la amenaza de que en los próximos días suba el nivel del agua Marcelo Manera - LA NACION

Dónde rige el nivel amarillo por tormentas

Las otras cinco provincias señaladas por el organismo son Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero, todas con alerta amarilla por tormentas.

Ese nivel advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. La indicación correspondiente es “Informate”.

18 NOV | ⚠️ #Alerta para hoy:



⛈️ Tormenta

🟧 70-120 mm

🌬️ Ráfagas ≥ 90km/h

🧊 Granizo de diversos tamaños

🟨 30-70 mm

🟨 15-40 mm (Sectores de Mendoza)

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrLHA pic.twitter.com/X1QjXwoVka — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 18, 2026

En el documento adjunto, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires no presentan alertas. Tampoco aparecen advertencias rojas en ninguna de las provincias incluidas en el resumen.

La información permite identificar el fenómeno y su categoría, aunque no especifica acumulados de lluvia, velocidades de ráfagas ni horarios particulares para cada zona.