Un inolvidable momento se vivió en un colegio de Laguna Paiva, Santa Fe, donde el alumno Manuel Villalba cursa el último año de la escuela primaria. El adolescente estaba sentado en su banco cuando su docente avisó que debían copiar una importante notificación en su cuaderno de comunicados. “El 18 de diciembre el alumno... Villalba Manuel.. ¡Viajará a Córdoba con sus compañeros!”, expresó la maestra. Fue entonces cuando los padres del pequeño ingresaron al aula con globos y el aula se llenó de aplausos y gritos de emoción.

Sin poder creer lo que estaba viviendo, Manuel comenzó a llorar y sus amigos lo abrazaron muy fuerte. El momento que fue grabado y luego subido a redes sociales generó una fuerte repercusión. Según trascendió, él les había dicho a sus padres que no quería ir al viaje de fin de curso, ya que sabía que representaba un gran gasto que no podían afrontar. Sin embargo, acercándose la fecha, descubrieron que era el único del salón que no iría y que se encontraba muy angustiado por perderse toda la diversión.

Manuel emocionado al recibir la noticia (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Fue entonces que sus papás averiguaron si existía la posibilidad de que Manuel se sumara al viaje a último momento. Desde la empresa que organizaba el viaje les dijeron que sí, pero que debían pagar el monto total en un solo pago y en menos de un mes. Así fue que, sin revelarle el sacrificio que estaban haciendo, sus padres comenzaron a realizar gran cantidad de horas extras para que el niño pudiera disfrutar de esta experiencia única en su vida.

Rápidamente, la historia se viralizó por toda la Argentina y decenas de personas felicitaron a los padres por el esfuerzo realizado e incluso contaron sus propias experiencias sobre cómo lograron realizar su viaje de egresados con ayuda de familiares, amigos o incluso vecinos. “Me hizo llorar de alegría por el niño, más en esta época. Tiene buenos compañeros, que se alegran por él”; “¡Qué emoción! Me recordó que en 2022, con el grupo de mamis del grado de mi hija, pagamos entre todos el viaje de un compañerito que no podía viajar. Verlo disfrutar a la par del grupo fue lo más gratificante" y “Cómo se agarra la carita y la emoción de sus compañeros. ¡Son lo más!“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron.