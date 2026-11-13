Suspensión de vuelos en Estados Unidos: cómo afecta la medida a las salidas programadas desde Argentina

Después de las 20.00 de esta noche, los vuelos programados desde la Argentina a Estados Unidos registran demoras y cancelaciones luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) norteamericana suspendiera todos los movimientos en territorio estadounidense por “motivos de seguridad”. Según pudo saber LA NACION de fuentes de Aeropuertos Argentina, hay demoras en al menos cuatro vuelos. La razón estaría vinculada con una interrupción en las comunicaciones del control de tráfico aéreo.

“Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso”, señaló el comunicado oficial de la FAA, en el que añadió que el aterrizaje de los vuelos internacionales entrantes al país se gestionaría caso por caso. A su vez, la entidad solicitó a Eurocontrol, su homólogo europeo, que suspendiera todos los vuelos de 42 países, con destino a Estados Unidos.

Vuelos demorados desde Ezeiza a Nueva York Fuente: Aeropuertos Argentina 2000

Los vuelos argentinos con demoras

El primero en ser demorado fue el Delta 114, que debía partir a las 20.05 y tenía como destino el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. También se registran retrasos en el AA900 y el AA954, con destino a Miami y Nueva York, respectivamente.

Uno de los casos con una reprogramación más extensa fue el vuelo AR1302 de Aerolíneas Argentinas, con destino a Miami, cuya salida fue postergada hasta las 4 de la madrugada del sábado.

Según la información publicada en el sitio oficial de Aeropuertos Argentina a las 21.00, se actualizaron los horarios de varios servicios. El vuelo DL114 figuraba demorado hasta las 22; el AA954, hasta las 22.50. En tanto, el AA900, que debía partir a las 21.30 hacia Miami, fue reprogramado para mañana, a las 10. El AA996 de American Airlines, con destino a Dallas, también sufrió modificaciones: su salida, prevista para las 22.30, se trasladó a las 00.30 del sábado.

Por su parte, el vuelo AA934 de American Airlines, que tenía previsto despegar a las 23 hacia Miami, fue reprogramado para las 23.59. United, en tanto, anunció que su vuelo UA818 a Houston programado hoy para las 22.05, pasaba a las 23.05, pero eventualmente estaba sujeto a instrucciones desde los Estados Unidos. Y, el vuelo DL110 a Atlanta, con salida de Ezeiza prevista inicialmente a las 21.30, estaba en duda y se le pedía a los pasajeros que consultaran con la empresa.

Quizás, porque se esperaba que la restricción pudiera ser levantada en poco tiempo, es que hasta al menos a las 21.44, United mantenía en horario su servicio a Houston con el vuelo UA832 a las 23.55. La misma situación ocurría con el vuelo AA908, de American Airlines, con destino a Miami a las 23.55.

Vuelos demorados desde Ezeiza con destino a Miami y Dallas Fuente: Aeropuertos Argentina 2000

Por el momento, las demoras de vuelos que parten desde aeropuertos argentinos solo alcanzan a los servicios con destino a Estados Unidos, mientras que no se han reportado afectaciones similares en los anunciados hacia otros destinos internacionales.

LATAM Airlines también emitió un comunicado dirigido a sus pasajeros y advirtió que, debido a la suspensión temporal de las operaciones en aeropuertos estadounidenses por motivos de seguridad, algunos vuelos podrían verse afectados. Ante este escenario, la compañía recomendó a quienes viajan desde o hacia ese país que consulten el estado de sus vuelos y las opciones de flexibilidad disponibles a través de la sección “Mis viajes” de su página web o de la aplicación móvil.

#ATENCIÓNPASAJEROS Debido a la suspensión temporal de operaciones aéreas en aeropuertos de Estados Unidos por motivos de seguridad, algunos vuelos podrían verse afectados. Te invitamos a revisar el estado de tu vuelo y las opciones de flexibilidad disponibles en Mis Viajes, en… pic.twitter.com/hDOH7niuCz — LATAM Argentina (@LATAM_ARG) November 13, 2026

El origen de la situación

La situación se originó en Estados Unidos, donde la FAA ordenó detener todos los despegues del país por una “situación extraordinaria y motivos de seguridad” luego de que el organismo informara previamente sobre graves problemas en las comunicaciones del control del tráfico aéreo, según pudo saber LA NACION en Washington. La disposición estableció que los vuelos de salida debían permanecer en tierra hasta nuevo aviso, aunque los aviones que ya estaban en el aire podían continuar hacia sus destinos.

La suspensión, que comenzó a las 15.54 (hora de la costa este de Estados Unidos; 17.54, en la Argentina), afectó a miles de vuelos que ya se encontraban en el aire, además de frenar los servicios que esperaban en tierra para despegar.

Hasta las 18.30 (hora del este estadounidense), más de 1700 vuelos en ese país habían sido cancelados y cerca de 10.000 habían sufrido retrasos, según FlightAware. Al momento de la suspensión, todavía quedaban unos 11.000 vuelos programados para despegar desde aeropuertos estadounidenses hasta el final de la jornada.

Según informó LA NACION, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, descartó que hasta el momento hubiera indicios de un ataque malicioso y explicó que la interrupción estaba vinculada con un problema en las telecomunicaciones. “Esto no se solucionará en el transcurso de una hora. Va a requerir tiempo”, declaró Mullin a periodistas en la Casa Blanca.

“Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un ataque malicioso en nuestra contra. Por ahora, se trata simplemente de una interrupción en las telecomunicaciones”, añadió el funcionario, aunque indicó que las autoridades no descartaban ninguna posible causa de la falla.

Mientras los técnicos de la FAA investigaban el origen de la falla, la incertidumbre sobre la duración de la medida comenzaba a trasladarse a los pasajeros que tenían previsto viajar desde la Argentina hacia distintas ciudades de Estados Unidos.