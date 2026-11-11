“Tan hermosos, tan lindos”: antes de partir, el Papa se reunió en privado con los voluntarios y los halagó

Los cánticos de los voluntarios se hicieron escuchar durante el encuentro privado que tuvieron con el papa León XIV, tras su última celebración en el país, en Luján. “Olé, olé, olé, olé, León, León”, repetían los presentes, mientras otra consigna se imponía entre las voces: “Esta es la juventud del Papa”.

La reunión tuvo como protagonistas a quienes colaboraron durante alguno de los cuatro días en que el Pontífice tuvo actividades en el país. El Sumo Pontífice buscó reconocer el trabajo de quienes colaboraron de manera gratuita en la organización de sus actividades y la alegría con la que llevaron adelante el trabajo

El mensaje del Papa a los voluntarios

“Ustedes, como voluntarios, han dado sus vidas para ayudar a todo el pueblo de Argentina durante estos días. Ayudar también a un servidor. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga siempre”, dijo.

Y expresó: “Tan hermosos, tan lindos, celebrando la vida, celebrando la fe, reconociendo el gran valor de la vida humana”. El pontífice también destacó “el gran don que el Señor nos ha dado en la fe” y evocó a Jesucristo y a María, Nuestra Señora de Luján.

Las palabras del Papa estuvieron acompañadas por las manifestaciones de entusiasmo de los presentes. Los cánticos con su nombre marcaron el clima de una reunión en la que el reconocimiento no se expresó únicamente desde el escenario. También llegó desde quienes lo escuchaban, que respondieron con sus propias consignas a las palabras del Sumo Pontífice.

"Celebraron la vida, celebraron la fé", le dijo el Papa a los voluntarios

En otro tramo de su intervención, León XIV introdujo una reflexión sobre el sentido del agradecimiento en la tradición cristiana. Para hacerlo, recurrió al significado de la Eucaristía, término que proviene del griego y significa, precisamente, acción de gracias: “No hay mejor palabra que aquella única, que es decir gracias. Es Eucaristía, esa acción de gracias”, señaló.

La intervención avanzó hacia su cierre con una bendición dirigida a los presentes. “Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes”, pronunció León XIV, y los voluntarios respondieron: “Amén”.

PABLO PORCIUNCULA - AFP

“Que viva Cristo. Que viva la Virgen María. Muchas gracias”, expresó finalmente. Desde el público se escucharon nuevas exclamaciones, entre ellas “¡Aleluya!” y “¡Gracias!”, que se sumaron a las manifestaciones de entusiasmo registradas durante el encuentro. La despedida mantuvo así el tono de celebración que había acompañado sus palabras.