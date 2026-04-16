Tarifa actualizada y “mucha nieve”: confirmaron el precio del día de esquí en el Cerro Catedral para este invierno y anticiparon el pronóstico del clima

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En el marco de la WTM Latin America en San Pablo (Brasil), una de las ferias de turismo de mayor relevancia en la región, el intendente de esta ciudad, Walter Cortés, indicó los precios del Cerro Catedral para la temporada de invierno 2026.

El pase diario de esquí, informó, costará $160.000, un valor 40% más alto que el del año pasado. “Vamos a sostener el pase a $160.000 para que los operadores y la gente nuestra tengan previsibilidad de compra”. Se refería a mantener el valor del pase de esquí de la preventa, que se mantuvo en enero y febrero de este año, y que fue acordado con la empresa concesionaria del centro invernal.

cerro catedral gentileza

Cortés indicó también que Bariloche “vive del turismo fundamentalmente”, por lo que “hay que estar a la altura de las circunstancias para el público internacional, por la competencia que avanza”.

El precio tiene también el respaldo de la Cámara de Turismo. Es potestad del Ejecutivo local y del Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (Eamcec) aprobar y fijar la tarifa del pase de acuerdo a las previsiones del contrato de concesión. Durante la temporada 2025, el pase diario para esquiadores se ubicó en $115.000.

El 3 de abril pasado fue el último día de operación para peatones en el cerro. Ahora, el centro de esquí permanece cerrado al público por tareas de mantenimiento, con vistas a la próxima temporada invernal. La reapertura está prevista para la primera semana de junio.

“Mucha nieve” e inversiones

El intendente dijo que este invierno habrá “mucha nieve” e invitó al público brasilero a visitar la ciudad en la próxima temporada. También aseguró que las compañías aéreas tendrán entre 5 y 7 vuelos semanales desde Brasil hacia Bariloche.

A finales de marzo, el Cerro Catedral fue elegido como el mejor centro de esquí de Sudamérica en los premios O Melhor de Viagem & Turismo, otorgados por Editorial Abril de Brasil.

Cerro Catedral fue elegido como el mejor centro de esquí de Sudamérica en los premios O Melhor de Viagem & Turismo chiwi giambirtone - Secretaría de Turismo

“El premio llega en un momento clave: Catedral atraviesa la mayor inversión en infraestructura de su historia y una transformación profunda de su operación. Hoy el cerro cuenta con 15 máquinas pisanieves 0 km que trabajan todas las noches y 40 cañones de nieve técnica que aseguran operación más allá del clima”, afirmaron desde Catedral Alta Patagonia, concesionaria del centro de esquí.

Asimismo, señalaron que el centro de esquí ofrece medios de elevación modernizados y mejor conectividad, así como una app oficial con información en tiempo real para el esquiador.

Débora Bustos Williams, responsable de Prensa de la empresa, agregó: “El enfoque es invertir, innovar y anticiparse para poder enfrentar los desafíos que plantea la montaña, como el cambio climático. El desarrollo de destinos de clase mundial solo es posible cuando las empresas privadas asumen una visión de largo plazo”.

Esquí en la base del cerro Catedral. Mucha nieve en Bariloche MARCELO MARTINEZ

Tal como advirtieron desde Catedral Alta Patagonia, Brasil es uno de los mercados más importantes y exigentes del turismo de nieve en América del Sur: “Es un público que conoce destinos, compara experiencias y elige con criterio. Que Catedral haya sido elegido por casi 12.000 votantes como la mejor estación de esquí representa una validación directa del camino tomado: invertir en servicio, tecnología y operatividad para elevar la experiencia del visitante”, afirmaron. Catedral posee la mayor superficie esquiable de Sudamérica, con 27 medios de elevación y 58 pistas.

Del evento en San Pablo participaron representantes de Aerolíneas Argentinas, Azul Linhas Aéreas, GOL Linhas Aéreas, JetSmart, LATAM Airlines y Sky Airline. La participación del gobierno de Bariloche, en tanto, se enmarca en una serie de acciones de promoción en los principales mercados emisores regionales para los destinos rionegrinos: Brasil, Chile y Uruguay. El objetivo es fortalecer la llegada de visitantes y consolidar el turismo como motor de la economía provincial, según explicaron desde el gobierno provincial.