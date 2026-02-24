“Origen claramente intencional”: nuevos incendios no dan tregua en el parque Los Alerces y se inician acciones legales

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− El incendio denominado La Tapera, que se inició de manera intencional el viernes pasado en la zona sur del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, experimentó en las últimas horas un rebrote debido a las intensas ráfagas de viento que superaron los 50 kilómetros por hora.

Además de ese foco de incendio, que permanece activo, se detectó otro en cercanías de la Población Salina, en la zona centro del área protegida, sobre el valle del río Desaguadero. “La localización y dispersión de estos nuevos focos, que se iniciaron en tres oportunidades durante las últimas 72 horas, tiene un origen que claramente es intencional, según se concluyó ayer durante una reunión convocada por la instancia técnica interinstitucional entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación”, indicaron las autoridades.

Asimismo, remarcaron que el 95% de los incendios forestales son causados por la acción humana. Y sumaron: “Dado este escenario de intencionalidad manifiesta, que genera un enorme daño tanto al delicado ecosistema de los bosques patagónicos, como a los bienes personales y a la actividad turística regional, se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso”.

El combate del fuego en Los Alerces

Desde el Parque Los Alerces también indicaron que se reforzarán las medidas de control y seguridad en las portadas del área protegida, zonas rurales y caminos vecinales, “en el marco de un operativo con unidades especiales que recorran poblaciones y monitoreen los desplazamientos de personas ajenas a la comunidad”.

Si bien la situación en La Tapera pudo ser aplacada durante la noche, continúa el operativo de combate, ya que hay diversos focos secundarios. Participan brigadas de Parques Nacionales, Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Bomberos Voluntarios de Trevelin y cuarteles de la región. El despliegue se realiza en paralelo al combate del gran incendio forestal que comenzó a principios de diciembre pasado en Los Alerces y que pasó a jurisdicción provincial el 21 de enero (hacia Villa Lago Rivadavia): ese incendio se encuentra en estado contenido, mientras se mantienen las recorridas para detectar puntos calientes y realizar enfriamientos.

En relación al incendio forestal La Tapera, que se inició el viernes pasado en cercanías de las poblaciones Toro y Burgos, en la zona sur del Parque Los Alerces (cerca del río Grande-Futaleufú), desde el Comando Operativo señalaron que no hubo estructuras ni viviendas afectadas durante el avance nocturno del fuego. Esta mañana se realizó un sobrevuelo con el equipo de drone para determinar el polígono activo: “De esta manera, se pudieron analizar las condiciones de seguridad en las vías de acceso para las cuadrillas de brigadistas que ingresan al incendio con el apoyo de embarcaciones para su traslado, y maquinaria vial para la apertura de cortafuegos y fajas de contención”, añadieron.

Vista del humo de los incendios en Los Alerces, cerca del río Grande-Futaleufú

En la zona operan tres aviones hidrantes AT 802, dos aviones hidrantes AT 802 anfibios Fire Boss y dos helicópteros Bell 407 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Por el momento, en el Embalse Amutui Quimey y en sectores del Río Grande-Futaleufú cercanos al incendio La Tapera “no se permiten los usos náuticos ni las actividades que impliquen presencia de personas en esos espacios, por el riesgo que conlleva la operación intermitente de medios aéreos con recarga de agua”.

Dado que el Parque Los Alerces reabrió recientemente al turismo, desde el Comando Unificado recordaron el uso compartido de la ruta 71 y la ruta 259 por parte de vehículos particulares y móviles de emergencia. En ese sentido, solicitaron “especial atención a los visitantes para que respeten los límites de velocidad máxima, y mantengan el tránsito vehicular en situación de alerta, especialmente cuando se transiten zonas de caminos sinuosos y de cornisa, para facilitar la prioridad de paso de la flota operativa”.