Temporal en el AMBA: demoras en los accesos, alerta por rayos en Aeroparques y calles anegadas

La mañana de este jueves comenzó con tormentas y lluvias fuertes acompañadas por viento intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Producto de la abundante caída de agua en pocos minutos, se registraron varios vuelos demorados en Aeroparque y hubo largas filas de vehículos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires.

La terminal aérea porteña dio inicio a una alerta por rayos, según indicaron a LA NACION, lo que implicó que no podía haber personal del aeropuerto en la plataforma y no se podía cargar combustible a los aviones ni subir o bajar valijas. Con el transcurso de la mañana, la situación se regularizó. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en tanto, funcionó con normalidad.

Las inundaciones en Morón

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por una alerta nivel naranja por tormentas en la Ciudad y sectores de la Provincia —como Arrecifes, Baradero, Pergamino, Ramallo, San Nicolás, San Pedro y Zárate—, en donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Para el mediodía, el fenómeno perdió intensidad y la alerta se disipó.

La alerta amarilla por vientos fuertes rige sobre la Ciudad y provincia de Buenos Aires. En estos casos se esperan velocidades aproximadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 80.

La temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una máxima de 14 grados y una mínima de 9°C. En el marco de este fenómenos, la ciclogénesis, se espera que las tormentas sigan durante la tarde, mientras que por la noche se transformarán en lluvias aisladas y se apaciguarán.

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Desde la madrugada, usuarios de redes sociales reportaron calles anegadas por la acumulación de agua en poco tiempo.

Entre los afectados por las condiciones meteorológicas también estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes tuvieron que suspender un viaje programado para este jueves a la provincia de Catamarca.

Los funcionarios tenían una visita programada al norte del país para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y el santiagueño Elías Suárez, con el objetivo de poner en marcha una obra de plantas potabilizadoras. Según indicaron desde el Gobierno, el viaje se reprogramó para la semana que viene.

Las calles comenzaron a anegarse desde temprano

Demoras en la circulación

Mientras en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense rige la alerta naranja, la circulación también comenzó a complicarse. El acceso norte presentaba demoras en la entrada a la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informó de dos choques por las malas condiciones climáticas.

El primer siniestro tuvo lugar en la avenida General Paz entre la autopista Perito Moreno y Tinogasta, sentido a la provincia de Buenos Aires. Según el servicio de emergencias de salud, una camioneta y un auto chocaron por razones que aún se desconocen.

A su vez, en la General Paz a la altura avenida Cabildo —sentido hacia la Ciudad— también se reportó un choque entre un automóvil y una moto. En este marco, una mujer de 44 años fue trasladada al Hospital Pirovano con lesiones leves.